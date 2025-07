Precisa mesmo virar o colchão de tempos em tempos?

Você fica virando o seu colchão vez ou outra para ele não ficar torto e nem com "buracos"? Antes de tanto esforço, é melhor saber que isso só é necessário dependendo do tipo do colchão, que pode ser de espuma ou de molas. Nos dois casos, o importante é seguir à risca as recomendações do fabricante.

Tipos de colchão: recomendações diferentes

Normalmente, o colchão de molas costuma ter um lado certo, então não precisa virar e colocar a face de cima para baixo. No entanto, alguns fabricantes recomendam girá-lo. Ou seja, onde antes você colocava a cabeça, agora colocará os pés. Isso faz com que o peso seja mais bem distribuído e gere menos declives com o passar do tempo.

Já os colchões de espuma, que são mais comuns, precisam ser virados a cada dois meses, mais ou menos. O que acontece é que os de espuma se deformam com o uso, chegando a afundar. Isso pode causar dor nas costas e prejudicar a coluna com o passar dos anos, além do mau humor causado pelas noites mal dormidas.

Aproveite para fazer uma limpeza

Fora isso, virar o colchão nesses casos diminui a concentração de fungos e ácaros. Você pode aproveitar esse momento para fazer uma pequena limpeza geral, aspirando para remover a poeira que possa ter se acumulado. Mas peça ajuda a alguém para virá-lo. Não é uma boa ideia fazer algo que é bom para as costas e acabar se machucando.

Outra dica para não danificar o colchão é verificar se a densidade dele está de acordo com o seu peso. Isso evita que você durma em um colchão que é muito mole ou que pareça uma pedra. Alguns fabricantes têm tabelas com as densidades de acordo com o peso.

*Com informações de reportagem publicada em 17/09/2018