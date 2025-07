Polícia do Rio prende 2 em investigação de quadrilha que furta petróleo

RIO DE JANEIRO (Reuters) - A Polícia Civil do Rio de Janeiro prendeu dois suspeitos nesta quarta-feira durante a "Operação Infractio" contra uma organização criminosa especializada no furto de petróleo bruto.

A Transpetro, subsidiária de logística e transportes da Petrobras, tem sendo vítima de tais crimes, embora afirme que os casos de furto têm diminuído ao longo dos últimos anos graças a medidas adotadas e ações policiais.

Segundo nota do governo do Estado, os agentes cumprem mandados de prisão preventiva e de busca e apreensão contra os líderes e integrantes do grupo criminoso em Minas Gerais.

"As investigações tiveram início depois de uma tentativa de subtração de petróleo bruto, na região de Rio das Flores, em agosto do ano passado", indicou a nota.

De acordo com as investigações, os criminosos atuavam de forma estruturada e persistente ao longo dos últimos anos, mesmo após terem sido alvos de diversas operações policiais.

Técnicos identificaram movimentações suspeitas e localizaram um túnel escavado com aproximadamente sete metros de extensão, projetado para acessar clandestinamente a tubulação e viabilizar o furto, conforme a nota policial.

A polícia afirmou ter evitado um potencial desastre ambiental, já que a perfuração ocorria nas imediações do Rio Paraíba do Sul, responsável pelo abastecimento de milhões de pessoas em três Estados da federação.

De acordo com o relato, havia alto grau de sofisticação da organização criminosa, que utilizava veículos alugados por terceiros, contas bancárias de interpostas pessoas e comunicações criptografadas, com o objetivo de dificultar a identificação dos verdadeiros responsáveis.

Para reduzir a ocorrência dessas práticas criminosas nos dutos que opera, a Transpetro afirmou em nota que adota uma estratégia focada em três ações.

A utilização de uma tecnologia de ponta realizada pelo Centro Nacional de Controle e Logística (CNCL) da Transpetro, que permite a rápida localização de derivações clandestinas; o trabalho de relacionamento comunitário focado na conscientização com a população que vive no entorno dos ativos; além dos convênios com órgãos de segurança pública.

"Essa estratégia tem resultado numa redução nos números de derivações clandestinas. Desde 2020, reduzimos em cerca de 90% o número de furtos e suas tentativas nas nossas faixas. Em 2020, foram 201 ocorrências e, no ano passado, 25", disse a subsidiária da Petrobras.

(Por Rodrigo Viga Gaier; texto de Roberto Samora)