Prisão para imigrantes nos EUA, 'Alcatraz Jacaré' se diz à prova de fugas

O governo dos EUA ampliou sua ofensiva contra a imigração hoje, com a inauguração de um novo centro de detenção apelidado de "Alcatraz Jacaré", na Flórida. Feita em tempo recorde para absorver a demanda de pessoas que aguardam deportação, a instalação está envolta em polêmicas.

Prisão terá jacarés e pítons como 'guardas'

Jacaré nada próximo a "Alcatraz Jacaré" Imagem: Octavio Jones/Reuters

Instalação foi montada nos pântanos dos Everglades, habitat natural de jacarés e pítons. Curiosamente, fica a menos de 80 quilômetros a oeste do resort do presidente dos EUA, Donald Trump, em Miami.

Natureza será "cerca natural" para impedir fugas. O governo da Flórida afirmou que os animais e os arredores pantanosos devem ajudar a manter os prisioneiros no local.

"A única saída é a deportação", disse Trump. O republicano foi à inauguração do centro de detenção, realizada hoje. Segundo ele, o local vai acolher "alguns dos maiores criminosos do mundo", apesar de ter sido construído apenas para abrigar imigrantes que aguardam deportação.

Dei uma olhada lá fora e não é um local que eu queira dar um passeio.

Donald Trump

Região tem calor extremo e ocorrência de furacões, especialmente de junho a novembro. Em resposta a defensores dos direitos humanos, autoridades estaduais disseram que estão desenvolvendo planos de evacuação em caso de condições climáticas severas.

Construído em uma semana, prisão vai receber 5.000 imigrantes

Imagem mostra beliches e mictórios em tenda que servirá como prisão Imagem: Evelyn Hockstein/Reuters

A partir de amanhã, imigrantes começarão a chegar ao "Alcatraz Jacaré". Conforme o governador da Flórida, Ron DeSantis, instalação tem capacidade para até 5.000 pessoas.

Obra custou US$ 450 milhões e foi construída em apenas uma semana. A instalação provisória faz parte de uma ofensiva de aliados de Trump para ampliar a infraestrutura para manter estrangeiros que aguardam deportação. Hoje, os EUA contam com cerca de 41 mil camas para imigrantes.

Meta é abrir novos locais para alcançar 100 mil camas em poucos meses. A constatação é de que o ritmo de prisões de estrangeiros pelas ruas das cidades norte-americanas apenas não aumentou ainda mais por conta da falta de locais para alojar esses estrangeiros.

Prisioneiros dormirão em tendas de uso emergencial instaladas em aeródromo

Antes de se tornar uma prisão, local já abrigava um aeroporto de treinamento. Uma das pistas foi usada para a instalação de tendas da Agência Federal de Gestão de Emergências, adaptadas para receber os presos.

Contêineres são os mesmos usados para abrigar pessoas obrigadas a deixar suas casas em desastres naturais. Serviços de água, esgoto e energia serão fornecidos por equipamentos móveis. De acordo com o governo da Flórida, a estrutura foi projetado para ser "completamente autossuficiente".

Há apenas uma estrada de acesso, e a única saída é um voo só de ida; é isolada e cercada por vida selvagem perigosa e terreno implacável. Essa é uma maneira eficiente e de baixo custo para ajudar a realizar a maior campanha de deportação em massa da história dos Estados Unidos.

Porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt

Defensores do meio ambiente criticam

Aprovada emergencialmente por DeSantis, obra não passou por avaliações ambientais obrigatórias. Grupos como Friends of the Everglades e Center for Biological Diversity protocolaram uma ação judicial apontando a necessidade de realizar estudos de impacto e um consulta pública. De acordo com os ambientalistas, a obra viola a lei ambiental dos EUA.

Everglades são fonte de água doce para o sul da Flórida. Os esforços para preservar os pântanos, inclusive, dificultavam a expansão do aeródromo. Os ambientalistas ressaltaram o impacto ambiental de abrigar milhares de pessoas tão perto de uma fonte essencial de água potável.

Ativista Betty Osceola, da tribo indígena Miccosukee, em protesto Imagem: Marco Bello/Reuteres

Apesar de o governo alegar que o local não tem habitantes, a tribo indígena Miccosukee vive nos arredores. A porta-voz e ambientalista Betty Osceola disse à CNN que o centro de detenção temporária está sendo construído em terras sagradas para seu povo.

Governo da Flórida, por outro lado, afirmou que instalação tem "impacto zero" no meio ambiente. "Acho que as pessoas estão apenas tentando usar os Everglades como pretexto só pelo fato de se oporem à fiscalização da imigração", disse DeSantis em entrevista coletiva na semana passada.