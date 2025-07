'Pior que milícia': denúncia revela crimes de 11 PMs e elo com ex-ministra

Do UOL, no Rio

Onze PMs de Belford Roxo (RJ) foram acusados pelo MP (Ministério Público) de atuar como seguranças privados durante o expediente, manter acordos com milicianos e extorquir traficantes. A Justiça Militar expediu mandados de prisão, e nove foram presos em operação ontem. Dois seguem foragidos. O UOL teve acesso aos documentos da investigação e tenta contato com os advogados.

O que aconteceu

Segundo denúncia do Gaesp (Grupo de Atuação Especializada em Segurança Pública), crimes ocorreram entre 2021 e 2024, enquanto eles atuavam no 39º BPM de Beford Roxo. Seis permanecem alocados no setor.

Outros policiais saíram de Belford Roxo para outras cidades e setores. Segundo o MP, alguns estão alocados no 12º batalhão, em Niterói, no 15º batalhão, em Duque de Caxias, no 20º batalhão, em Mesquita, no BPTur (Batalhão de Policiamento em Áreas Turísticas) e na Prefeitura de Belford Roxo.

Comerciantes que pagavam por esquema eram informalmente chamados de "padrinhos". Segundo a investigação, a oferta do serviço era contratada pelos comerciantes, "com quem os PMs estabeleciam uma relação de dependência econômica, comprometendo os princípios da legalidade, moralidade e isonomia no acesso à segurança pública".

Corregedoria da PM acompanhou a ação do MP. A corporação informou que atua contra todos os tipos de delitos cometidos por policiais militares e que não compactua com possíveis desvios de conduta ou crimes, punindo com rigor os envolvidos quando constatados os fatos.

Veja quem são os PMs denunciados:

Cabo Rafael da Silva Santos (preso); Cabo Jaime Candido de Jesus Vicente (preso em flagrante com 50 munições calibre 9 milímetros e um tablete, aparentemente, de maconha); Cabo Rafael da Fonseca Carvalho (preso); Cabo Felipe de Paula Lameira da Silva (não localizado); Cabo Ivaney Jose Dias Gama (preso); Terceiro-sargento Rodrigo Alves dos Santos Viana (preso em flagrante com duas munições calibre 9 milímetros); Soldado Marcelo Ferreira Chagas da Silva (não localizado); Terceiro-sargento Rodrigo Vasconcellos de Oliveira (preso); Segundo-sargento Pablo Feliz Regis (preso); Terceiro-sargento Ubiratan Matos Ferreira (preso), Terceiro-sargento Andre Luiz de Oliveira Monsores (preso).

Pontos comerciais identificados pela investigação

Restaurantes;

Lanchonetes;

Mercados;

Lojas;

Postos de combustíveis;

Depósitos;

Farmácias;

Clínicas;

Universidades;

Funerárias;

Serviços de mototáxi;

Transporte alternativo;

Feiras livres;

Festas populares,

Posto do Detran.

Segurança de ex-ministra

Preso ontem, Rafael da Fonseca Carvalho foi segurança da deputada federal e ex-ministra do Turismo Daniela do Waguinho (União) até 2024. A denúncia da Promotoria atribui a participação criminosa do PM entre 2020 e 2021. De julho de 2022 até abril deste ano, ele esteve adido na Prefeitura de Belford Roxo.

Policial foi cedido à prefeitura com autorização do comando da corporação. Até então, não havia suspeitas contra o cabo. A reportagem entrou em contato com a assessoria de imprensa e diretamente com a deputada, mas, até esta publicação, não houve manifestação de interesse de se posicionar sobre o caso. Caso se posicione, a reportagem será atualizada.

"Pior que milícia"

Michel Maia Rodrigues foi preso em agosto de 2024, sob suspeita de participar de um esquema de compra de votos em Belford Roxo. Posteriormente foi acusado pelo MP de, junto a outros 13 agentes, integrar uma organização criminosa que praticava corrupção passiva e peculato. O celular dele foi apreendido à época. A perícia no aparelho ajudou na atual investigação.

Em mensagem enviada a um comerciante, PM cobra R$ 100 pela segurança de um posto do Detran e faz ameaças. "Tranquilo, padrinho. Tá desenrolado, tá desenrolado. Cenzinho por semana, pô, só pra tomar uma água cara, pô. É sem opressão, pô. Isso aqui não é milícia não, cara. Pior que milícia. Se não quiser dar os R$ 100 vai dar merda. Tá ligado, né?", disse em áudio.

Acordo com milicianos

Relação com milicianos é mais estreita do que taxas cobradas, segundo Promotoria. Os PMs mantêm contato com milicianos da cidade, "inclusive com o recebimento de valores que, certamente, garantem a impunidade das ações praticadas por aqueles criminosos", dizem os promotores.

Gupo "STR ALFA 39º BPM", que faz alusão ao batalhão da PM de Belford Roxo, foi criado por PMs em março de 2017. Desde dezembro de 2020, mensagens entre policiais demonstravam, segundo a Promotoria, que comerciantes da cidade eram extorquidos "já fazia bastante tempo".

Acordo com milicianos que atuam em condomínio foi firmado em janeiro de 2021. Segundo o MP, PMs denunciados estabeleceram acordo para receber propina de pessoas sabidamente milicianas, tendo um dos policiais, Rafael da Silva Santos, estado pessoalmente com seis criminosos armados quando foi buscar propina de R$ 200. O dinheiro era retirado toda noite de sexta-feira.

Achaque a traficantes

Michel Maia e Rafael da Silva Santos comentaram prisão de dois suspeitos de traficar drogas. Durante a conversa, Michel os traficantes ligaram e ofereceram R$ 10 mil pela liberdade dos presos, mas que, naquela oportunidade, não foi possível "desenrolar" porque muitas pessoas haviam visto a prisão. A rua e o bar em frente onde ocorreu a detenção estavam cheios.

A troca de mensagens deixa evidente que o fato de 'geral' ter visto a prisão foi o único fator que impediu o 'desenrolo' das prisões, com o pagamento de propina por traficantes aos policiais.

Denúncia do Ministério Público

Cobrança por policiamento

Comerciantes que pagavam reclamavam da falta de policiamento próximo dos empreendimentos. Isso ocorreu, por exemplo, com o dono de uma loja de materiais de construção, que pediu uma "atuação especial" dos PMs no dia em que um diretor foi até a unidade que mantém em Belford Roxo.

Clínica e posto de combustíveis também não recebiam policiamento adequado, segundo vítimas. Um dos comerciantes reclamou que os policiais "só passavam de sexta" - dia do pagamento da propina -, o que gerou indignação dos policiais à frente do esquema. "Vai lá tomar uma água lá com ele", teria orientado um policial.