PF investigará ataque hacker a empresa que atende bancos

Embora o SPB inclua o ambiente do Pix, não há relatos de desvio de recursos nessa modalidade de transferências instantâneas. No entanto, por causa do desligamento da estrutura da C&M do sistema de pagamento, há relatos de que alguns bancos tiveram operações Pix suspensas por alguns instantes na manhã desta quarta.

Empresa

Em nota, a C&M Software informou ter sido "vítima direta" do ataque hacker, que incluiu o "uso indevido de credenciais de clientes" para tentar acessar de forma fraudulenta sistemas e serviços da empresa.

"Por orientação jurídica e em respeito ao sigilo das apurações, a C&M não comentará detalhes do processo, mas reforça que todos os seus sistemas críticos seguem íntegros e operacionais e que as medidas previstas nos protocolos de segurança foram integralmente executadas", destacou a empresa.

A C&M também informou que está colaborando com a PF, o Banco Central e a Polícia Civil de São Paulo.