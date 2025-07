Petróleo sobe impulsionado por suspensão da cooperação de Irã com AIEA

As cotações do petróleo subiram nesta quarta-feira (2), impulsionadas pela decisão do Irã de interromper sua cooperação com a Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA), o que gera temores de uma nova escalada no Oriente Médio.

O preço do barril de tipo Brent, negociado em Londres para entrega em setembro, avançou 2,98% para 69,11 dólares.

Seu equivalente americano, o West Texas Intermediate (WTI) com vencimento em agosto, subiu 3,06%, para 67,45 dólares.

O Irã suspendeu a cooperação com a AIEA, a agência da ONU encarregada da segurança nuclear, ao entrar em vigor nesta quarta-feira uma lei promulgada pelo presidente iraniano, Masoud Pezeshkian.

O texto foi aprovado por ampla maioria pelo Parlamento iraniano em 25 de junho, no dia seguinte ao cessar-fogo imposto pelo presidente americano Donald Trump após 12 dias de guerra entre Irã e Israel.

"É um sinal de que o Irã pretende retomar suas atividades de enriquecimento de urânio ou suas atividades nucleares", disse à AFP John Kilduff, da Again Capital.

Segundo o analista, isso "provocará outra possível ação de Israel no front de guerra, o que deixa o mercado nervoso".

O cessar-fogo entre Irã e Israel ? que fez os preços do petróleo caírem fortemente na semana passada ? "continua frágil", destacou o Saxo Bank, e o mercado de petróleo observa com especial atenção qualquer aumento de tensões que poderia afetar o Estreito de Ormuz, por onde passa cerca de 20% do petróleo mundial.

