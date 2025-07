Petróleo fecha em alta de 3%, com perspectivas para acordos comerciais e postura do Irã

Os contratos futuros de petróleo fecharam em alta próxima de 3% nesta quarta, 2, em uma sessão na qual foram impulsionados pelas perspectivas para acordos sobre as disputas tarifárias e os desdobramentos envolvendo as tensões no Oriente Médio. O Irã vem evitando cooperação internacional sobre seus planos nucleares, o que é alvo de críticas de potenciais ocidentais, enquanto foram renovados os indícios de que o país estaria disposto a bloquear a passagem pelo Estreito de Ormuz em caso de escalada dos conflitos.

Na New York Mercantile Exchange (Nymex), o petróleo WTI para agosto fechou em alta de 3,05% (US$ 2,00), a US$ 67,45 o barril. Já o Brent para setembro, negociado na Intercontinental Exchange (ICE), avançou 2,98% (US$ 2,00), a US$ 69,11 o barril.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta quarta-feira que firmou um novo acordo comercial com o Vietnã que prevê tarifas de 20% sobre todos os produtos vietnamitas exportados aos EUA e de 40% sobre reexportações do país. Autoridades americanas já vinham sinalizando expectativas por uma série de acordos antes do prazo de 9 de julho para o estabelecimento das tarifas recíprocas.

O presidente do Irã, Masoud Pezeshkian, ordenou que o país suspenda sua cooperação com a Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) das Nações Unidas. A ordem não incluiu prazos ou detalhes sobre o que a suspensão implicará, mas o ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi, sinalizou em entrevista à CBS News que ainda está disposto a continuar as negociações com os Estados Unidos.

O exército iraniano carregou minas navais em navios no Golfo Pérsico no mês passado, uma ação que intensificou as preocupações em Washington de que Teerã estaria se preparando para bloquear o Estreito de Ormuz após os ataques israelenses em locais espalhados pelo Irã, de acordo com duas autoridades americanas que informaram à Reuters. Os preparativos, até então não relatados, que foram detectados pela inteligência americana, ocorreram algum tempo depois de Israel ter lançado seu ataque inicial com mísseis contra o Irã em 13 de junho, disseram as autoridades.

Os estoques de petróleo nos Estados Unidos subiram 3,845 milhões de barris, a 418,951 milhões de barris na semana passada, informou hoje o Departamento de Energia (DoE). Analistas consultados pelo The Wall Street Journal previam queda de 1,7 milhão de barris. Os estoques de gasolina avançaram 4,188 milhões de barris, a 232,126 milhões de barris, enquanto a projeção era de queda de 500 mil barris.