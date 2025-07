Onda de calor na Europa deixa 8 mortos conforme temperaturas do início do verão atingem recordes

LONDRES (Reuters) - Quatro pessoas morreram na Espanha, duas na França e duas na Itália, conforme a onda de calor do início do verão continuava a atingir grande parte da Europa nesta quarta-feira, provocando alertas de saúde e incêndios florestais e forçando o fechamento de um reator nuclear em uma usina suíça.

Autoridades espanholas disseram que um incêndio florestal na Catalunha havia matado duas pessoas um dia antes, e as autoridades relataram mortes relacionadas à onda de calor também em Extremadura e Córdoba. O ministro da Energia da França relatou duas mortes relacionadas ao calor e que outras 300 pessoas foram levadas ao hospital.

A Itália emitiu alertas vermelhos para 18 cidades, enquanto na Alemanha a previsão era de que as temperaturas atingissem o pico de 40 graus Celsius em algumas áreas, tornando esse o dia mais quente do ano.

Dois homens com mais de 60 anos de idade morreram em incidentes separados na praia na Sardenha devido ao calor, informou a agência de notícias Ansa.

O serviço de meteorologia Meteo France disse que os alertas vermelhos permaneceram em várias áreas da região central da França.

Os riscos são maiores para as pessoas vulneráveis da população, e Catherine Vautrin, ministra da Saúde e da Família da França, disse que as autoridades devem permanecer vigilantes.

"Nos próximos dias, veremos as consequências, principalmente para os mais vulneráveis, e estou pensando principalmente nos idosos", disse ela.

A Turquia, que lutou contra incêndios em várias frentes, forçando a retirada temporária de cerca de 50.000 pessoas no início da semana, disse que seus incêndios foram em grande parte contidos.

O incêndio de terça-feira na região da Catalunha, na Espanha, destruiu várias fazendas e afetou uma área que se estendia por cerca de 40 km antes de ser contido, segundo as autoridades.

TEMPESTADES À FRENTE, REATOR FECHADO

Itália, França e Alemanha alertaram sobre o risco de fortes tempestades devido ao aquecimento excessivo em atmosferas instáveis. Tempestades violentas nos Alpes franceses na noite de segunda-feira provocaram deslizamentos de terra, interrompendo o tráfego ferroviário entre Paris e Milão.

A empresa suíça Axpo desligou uma unidade de reator na usina nuclear de Beznau e reduziu pela metade a produção em outra usina na terça-feira devido à alta temperatura da água do rio.

A água é usada para resfriamento e outras finalidades nas usinas nucleares, e as restrições devem continuar enquanto as temperaturas são monitoradas.

O calor extremo provavelmente afetaria o crescimento econômico da região, que deveria desacelerar em meio ponto percentual em 2025, disse a Allianz Research em um relatório, comparando o custo financeiro de um dia com temperaturas superiores a 32°C a meio dia de greves.

Os cientistas dizem que as ondas de calor chegaram mais cedo este ano, elevando as temperaturas em até 10 °C em algumas regiões, pois o aquecimento dos mares levou à formação de um domo de calor em grande parte da Europa, prendendo as massas de ar quente.

"TESTANDO NOSSA RESILIÊNCIA"

As emissões de gases de efeito estufa provenientes da queima de combustíveis fósseis são uma das causas das mudanças climáticas, segundo eles, e o desmatamento e as práticas industriais são outros fatores que contribuem para isso. O ano passado foi o mais quente já registrado no planeta.

"O calor extremo está testando nossa resistência e colocando em risco a saúde e a vida de milhões de pessoas", disse Inger Andersen, diretora executiva do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente.

"Nossa nova realidade climática significa que não podemos mais nos surpreender quando as temperaturas atingem recordes a cada ano."

Na Alemanha, as pessoas se aglomeraram em piscinas e lagos ao ar livre para se refrescar, com muitas escolas fechadas em todo o país.

Os bombeiros estavam combatendo vários incêndios florestais nos Estados de Brandemburgo e Saxônia, no leste do país.

O andar superior da Torre Eiffel em Paris foi fechado para visitantes na terça-feira, enquanto o icônico Atomium em Bruxelas, uma estrutura semelhante a um átomo feita de aço inoxidável, fechou cedo nesta quarta-feira por precaução, seu terceiro fechamento antecipado nesta semana.

A Espanha teve o junho mais quente já registrado este ano, e a França teve o junho mais quente desde 2003.

(Por Bernadette Baum; reportagem adicional de Giulia Segreti, Miranda Murray, Dominique Vidalon, Emma Pinedo)