Oi protocola aditamento ao plano de recuperação judicial em meio à pressões financeiras

(Reuters) - O Grupo Oi protocolou na noite de segunda-feira uma proposta de aditamento ao seu plano de recuperação judicial perante o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro para garantir liquidez devido à pressão no caixa e às dificuldades no cumprimento de suas obrigações financeiras.

Em um fato relevante ao mercado, a empresa de telecomunicações apresentou pedido de tutela de urgência à reestruturação das condições de pagamento dos credores trabalhistas e de certos credores quirografários, entre outras medidas, para aumentar a disponibilidade de recursos imediatos e garantir um fôlego financeiro.

A proposta do grupo - que reúne a Oi S.A., Portugal Telecom International Finance BV e Oi Brasil Holdings Cooperatief UA - visa reduzir custos imediatos após a nova direção se deparar "com a frustração de algumas das premissas regulatórias, financeiras e mercadológicas adotadas pela antiga gestão", disse.

A venda da UPI ClientCo foi uma das medidas criticadas pela atual gestão, que mediante contrapartidas financeiras não pecuniárias, no montante de R$5,7 bilhões, não resultou na entrada imediata de receitas líquidas previstas pese a contribuição na redução de dívidas.

"O Grupo Oi vem trabalhando para equacionar a sua dívida, reduzir os seus custos e remodelar a sua estratégia de negócios, sobretudo pelo descomissionamento de atividades relacionadas ao antigo regime de concessão e pelo direcionamento de suas operações a novos mercados de alto potencial de crescimento."

O atual plano de recuperação judicial foi homologado em maio de 2024 e prevê a redução de até 75% de sua dívida financeira.

A proposta de aditamento deve passar por aprovação da assembleia de credores para posteriormente ser homologada.

(Por Michael Susin)