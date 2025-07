Oasis volta em turnê de Cardiff a São Paulo e deixa fãs ansiosos

Quase 16 anos depois de sua separação por desavenças entre os líderes, os irmãos Liam e Noel Gallagher, a lendária banda britânica Oasis volta com uma turnê que começa em Cardiff, no País de Gales, e termina no Brasil, em São Paulo.

A briga entre os irmãos aconteceu em agosto de 2009, momentos antes de entrarem em cena no festival Rock and Seine, perto de Paris, e acarretou na dissolução da banda. Depois de anos de desavenças entre os Gallaghers, vieram anos de expectativa dos fãs, animados com um hipotético retorno.

O momento chegou: entre 4 de agosto, em Cardiff, e 23 de novembro, em São Paulo, os aproximadamente 900 mil fãs que assistirão os 41 shows durante quatro meses, relembrarão os sucessos da banda tão popular entre as décadas de 1990 e 2000.

A banda também passará por países como Argentina, Chile e México.

- Mais turismo em Manchester -

Joe Feeley, que estudou na escola primária dos Gallagher, atualmente trabalha para a empresa 'Rock'n Goal Manchester', que oferece passeios musicais e de futebol na cidade inglesa, sendo um deles dedicado à história do Oasis e criado após o anúncio de seu retorno.

"As pessoas vêm para Manchester em uma peregrinação ao Oasis. Elas querem ver a casa onde cresceram, as escolas que frequentaram e os pubs onde costumavam beber, entre outras coisas", explica ele.

"O retorno deles é ótimo para o turismo em Manchester!", diz Feeley, que acrescenta que houve "um aumento de 75% nas reservas de turnês musicais em julho deste ano em comparação com o mesmo mês em 2024", quando eles não haviam anunciado seu retorno.

- Nostalgia -

No início de setembro do ano passado, uma semana depois de anunciarem sua reunião para essa turnê, o primeiro álbum da banda, 'Definitely Maybe', que estava no mercado há trinta anos, voltou ao topo das paradas do Reino Unido.

O álbum, que contém os sucessos 'Supersonic' e 'Live Forever', registrou um aumento de 408% nas vendas e downloads em uma semana.

O segundo álbum do grupo, '(What's the story) Morning Glory?', de 1995, subiu na mesma semana para o quarto lugar em vendas, enquanto um álbum de compilação da banda, 'Times Flies... (1994-2009)', lançado há 16 anos, subiu para o terceiro lugar.

"As armas foram silenciadas, as estrelas se alinharam e a grande espera acabou. Venha e veja. Não será televisionado", anunciou o grupo nas redes sociais sobre seu retorno.

Após o anúncio, o crítico de rock do Times, Will Hodgkinson, expressou sua esperança de que o retorno "desperte a nostalgia da música dos anos 90 e um novo entusiasmo por bandas com guitarras após anos de domínio do pop e do rap".

