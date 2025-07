O que o calor extremo na Europa revela sobre o futuro do planeta?

O calor extremo que atingiu a região central da Europa hoje deixou oito mortos, após gerar alertas de saúde e de incêndios florestais e de forçar o fechamento de um reator nuclear em uma usina na Suíça.

Os serviços meteorológicos nacionais da Europa Central e do Norte emitiram alertas à população sobre o calor excessivo em muitas das maiores cidades do continente. Bruxelas, Colônia, Hamburgo, Frankfurt, Paris e Budapeste registraram temperaturas de pelo menos 35ºC. No final do dia, chuvas fortes em alguns países da região provocaram uma queda nas temperaturas e trouxeram alívio.

"O calor extremo está testando nossa resiliência e colocando a saúde e a vida de milhões em risco", disse Inger Andersen, diretora executiva do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente. "Nossa nova realidade climática significa que não podemos mais nos surpreender quando as temperaturas atingem níveis recordes a cada ano."

A Itália emitiu alertas vermelhos para 18 cidades, enquanto na Alemanha a previsão era de que as temperaturas atingissem o pico de 40ºC em algumas áreas, tornando esse o dia mais quente do ano. Nos últimos dias, os termômetros marcaram 46°C em El Granado, no sudoeste da Espanha, no sábado (28), e 46,6°C, no centro-sul de Portugal, no domingo (29).

Placa de farmácia exibe a temperatura de 45ºC em Thionville, no nordeste da França Imagem: Jean-Christophe Verhaegen - 2.jul.2025/AFP

Para especialistas, as ondas de calor ficam mais frequentes e chegam cada vez mais cedo, expondo impactos das mudanças climáticas. Para piorar, isso eleva o risco de incêndios.

"Em alguns lugares na Europa, estamos experimentando temperaturas que nunca foram registradas antes, então é realmente incomum", disse Carlo Buontempo, diretor do Serviço de Mudança Climática Copernicus, com sede na Espanha.

A Europa Ocidental está sob influência de um forte sistema de alta pressão, aprisionando ar seco do norte da África, conforme informou a OMM (Organização Meteorológica Mundial) ontem.

A onda de calor é o resultado do que é conhecido como domo de calor - uma poderosa área de alta pressão na atmosfera. Ela faz com que o ar desça, se comprima e aqueça, suprime a cobertura de nuvens e resulta em sol forte.

Buontempo, porém, acrescenta outro fator. "Com as mudanças climáticas, estamos destinados a ver ondas de calor mais intensas, longas e frequentes, e é exatamente isso que estamos vendo."

A Europa, com um grande contingente de idosos, tende a ver efeitos mais dramáticos na saúde da população. De acordo com a OMM, mais de dois terços das ondas de calor severas no continente desde 1950 ocorreu desde 2000.

"O futuro próximo para a Europa é sombrio. Seca e calor impulsionados por combustíveis fósseis só vão piorar mais rapidamente. Não há volta nisso - apenas aumento contínuo", disse, nas redes sociais, Peter Carter, diretor do Climate Emergency Institute.

Mulher usa um sombrinha para se proteger do sol enquanto observa a paisagem em Ronda, no sul da Espanha Imagem: Jorge Guerrero - 2.jul.2025/AFP

Segundo especialistas, eventos climáticos extremos - como ondas de calor, fortes tempestades e estiagens severas - vão se tornar cada vez mais comuns em várias partes do mundo, incluindo o Brasil.

O verão 2024/2025 foi o sexto mais quente no Brasil desde 1961, com temperatura 0,34°C acima da média histórica do período de 1991 a 2020. O verão anterior já havia sido o mais quente da série histórica.

Em 2023, o Brasil registrou nove ondas de calor e oito em 2024, conforme o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia). Essas ondas se caracterizam, segundo critérios da OMM, por temperaturas máximas que ficam, no mínimo, entre 5ºC e 7ºC graus acima da média por ao menos cinco dias seguidos.

O número de dias com ondas de calor no Brasil, de acordo com estudo do Inpe (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais), aumentou oito vezes (de 7 para 52) nas últimas três décadas.

O aquecimento global também está ligado a variações bruscas de temperaturas, como ondas de frio e ocorrências atípicas de neve e granizo.

(Com Estadão Conteúdo, DW, RFI e Reuters)