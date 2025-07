Muda de vida? O que 'herói' Agam pode fazer com R$ 500 mil após vaquinha

Após uma série de críticas e até cancelamento da vaquinha destinada ao voluntário indonésio que resgatou o corpo de Juliana Marins, a plataforma decidiu destinar todo o valor arrecadado para Agam Rinjani. Com os mais de R$ 500 mil, o montanhista pode comprar imóveis e até abrir um negócio na Indonésia.

Ele vai mudar de vida?

Agam deve receber R$ 522 mil, que corresponde a cerca de 1,5 bilhão de rúpias indonésias, na cotação atual. O valor arrecadado nos sites Razões para Acreditar e Voaa, por meio de uma "vaquinha", deve ser entregue a ele nos próximos dias por uma transferência internacional.

''Ter 1 bilhão de rúpias certamente é o sonho de todos'', diz planejador financeiro indonésio. Em artigo publicado em seu site, Sayoga Prasetyo explica que um montante desse porte é suficiente para comprar uma casa ou até mesmo abrir um negócio. ''Ter um fundo de reserva de 1 bilhão é algo pelo qual devemos ser gratos'', escreveu.

O salário mínimo na Indonésia está entre 2 e 4 milhões de rúpias por mês (R$ 600 a R$ 1.200), segundo o Trading Economics. Agam receberá, de uma só vez, o equivalente a mais de 20 anos de renda de um trabalhador comum do país, explicou Davi Ramos, educador financeiro e sócio-fundador da assessoria de investimento Vante Invest.

Por isso, Agam tem agora uma ''chance de mudar de vida'' no país. Com esse valor, ele conseguiria adquirir um imóvel médio fora das grandes capitais, de preço entre 300 e 500 milhões de rúpias, conforme preços do portal imobiliário indonésio Rumah123. Além disso, poderia abrir um pequeno negócio local, como um serviço de guia turístico, e comprar um carro ou uma moto.

A quantia é suficiente para pagar despesas básicas por vários anos. Fernando Chertman, professor de Macroeconomia da Faculdade Belavista, avalia que o dinheiro, se for guardado e usado apenas para gastos essenciais, poderá sustentá-lo por cinco a 10 anos — dependendo do estilo de vida.

O valor, no entanto, não garante aposentadoria. ''Para Agam, esse dinheiro é sim uma grande ajuda e pode representar uma mudança importante, como sair de dívidas, melhorar a casa, investir na educação ou abrir um negócio. Mas não é uma quantia que garante independência financeira pelo resto da vida. Se bem usado, pode abrir portas para uma vida mais estável e com mais oportunidades'', entende o professor.

Inicialmente, Agam resistiu a aceitar a ajuda financeira e pediu apenas orações. O montanhista afirmou que aquilo era ''a vida dele e que vivia fazendo isso''.

Ainda não se sabe quais são os planos dele, mas o voluntário chegou a dizer que iria dividir o dinheiro com os outros seis socorristas que participaram do resgate. Além disso, Agam afirmou que plantaria árvores para ajudar no oxigênio da Indonésia, devido ao calor excessivo no país.

Agam já tem quase 2 milhões de seguidores

Com a repercussão do caso, o alpinista ganhou 1,7 milhões de seguidores no Instagram e tem recebido mensagens de carinho. 'Esse homem incrível foi um voluntário que pagou por sua própria passagem de avião para uma cidade muito longe para tentar ajudar Juliana. Sua bondade e altruísmo são uma poderosa lembrança de que o mundo é um lugar melhor por causa de pessoas como ele'', comentou uma pessoa.

Montanhista localizou e subiu o corpo da brasileira com ajuda de uma equipe. Em vídeos, foi possível ver o homem escalando rumo ao topo com uma corda amarrada à maca. Agam e outros colegas passaram a noite ao lado de Juliana, em um penhasco de 590 metros para evitar que ele deslizasse ainda mais.

O homem afirmou que sabia do risco de morrer durante o resgate. Ele contou que chovia e caíam pedras na encosta. "Gostaria de ter feito mais, peço desculpas, mas fiz o que pude", lamentou. Nas redes sociais, Agam compartilha dicas sobre escaladas no local em que a brasileira caiu.