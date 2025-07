'Não queremos desinformação', diz presidente do INSS sobre Nikolas em CPMI

A CPMI que vai apurar as fraudes no INSS precisa de informação e transparência, afirmou o presidente do INSS, Gilberto Waller, em entrevista ao programa Poder e Mercado, do Canal UOL ao comentar sobre a possibilidade do deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) ser relator da comissão.

Eu sou uma pessoa que fui o ouvidor geral da União, cuidei da lei de acesso à informação. Eu amo a transparência, a transparência verdadeira, a transparência que venha trazer esclarecimento para a população. Se esse for o objeto, eu acho ótimo, o que não pode ser feito é desinformação, é uma situação de trazer o espetáculo, a questão que não seja para informar o nosso cidadão.

A rede social informa, mas desinforma. Se for para informar, tem total apoio de todo mundo. Se for para desinformar, criar pânico, terror, aí não vale a pena. Daí realmente é uma situação que pode colocar em risco, inclusive, os nossos aposentados e pensionistas que já foram fraudados, já foram lesados.

Quando a gente gera pânico, quando a gente, na verdade, normaliza a fraude, a gente coloca nosso aposentado e pensionista numa situação de desconfiança de todos. E muitas vezes eles vão atrás de pessoas que não estão ali para ajudá-lo, mas sim para poder cometer o golpe do golpe.

Gilberto Waller, presidente do INSS

O presidente do INSS lembrou que o vídeo do deputado Nikolas Ferreira sobre as fraudes no INSS tinha informações falsas e gerou preocupação em muitos aposentados e pensionistas.

Uma das críticas que eu tenho foi confundir num vídeo que ele [Nikolas] fez a questão dos empréstimos consignados com descontos associativos, dizendo que essa questão do desconto associativo gerou um prejuízo de 90 bilhões de reais. Isso é uma informação falsa.

Os números hoje demonstram, em nenhum momento se chegou a 90 bilhões, se juntou duas situações totalmente distintas, duas situações totalmente desiguais para poder desinformar. Se a ideia for informar, se for transparente, se for colocar limpo, seja quem for, será bem-vindo.

A nossa população precisa de informação. O que a gente não pode ter é, na verdade, a desinformação, é gerar pânico, gerar ansiedade. Muitos dos nossos brasileiros ficaram preocupados com o desconto associativo pela desinformação, achando que todo e qualquer desconto era fraudado, que a sua conta era fraudada.

O que a gente precisou fazer para tranquilizar os nossos brasileiros? A gente, logo no dia 8 de maio, a gente comunicou 27 milhões de aposentados e pensionistas falando: 'Você não teve desconto associativo algum, fique tranquilo em casa. Não precisa se preocupar, não precisa contratar advogado, não precisa ir atrás de intermediário' exatamente para poder blindar dessas informações falsas circuladas em redes sociais.

