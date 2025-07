Namorada de jovem que matou os pais no RJ também queria matar os dela

Do UOL e colaboração para o UOL, em São Paulo

A adolescente de 15 anos apreendida sob suspeita de envolvimento no caso do garoto de 14 anos que matou o pai, a mãe e o irmão de 3 anos, também planejava assassinar os próprios pais. Os dois mantinham há anos um relacionamento virtual —ela mora em Água Boa (MT) e ele em Itaperuna (RJ)— e tinham planos para se conhecer pessoalmente.

O que aconteceu

Garota foi "grande incentivadora" do namorado para matar os pais, segundo a polícia. O plano era que o adolescente usasse o dinheiro do casal assassinado para viajar para Mato Grosso, onde encontraria a namorada. Em seguida, os dois também matariam os pais da menina. "O objetivo final deles era ficar juntos", afirmou o delegado do caso, Matheus Soares Augusto.

Casal de adolescente estava disposto a fazer tudo para ficar junto. "Eles [iriam] matar todos aqueles que os impedissem de viver esse amor proibido", disse Augusto.

Os dois debateram métodos para descartar os corpos após os assassinatos. Em conversas online, chegaram a cogitar jogar os cadáveres dos pais e do irmão do adolescente para os porcos comerem, em uma tentativa de atrapalhar a investigação.

O adolescente que mora no Rio foi apreendido na semana passada, quando o crime veio à tona. A menina, porém, só foi apreendida mais de uma semana depois dos assassinatos. Os dois deverão responder por crimes análogos ao de homicídio triplamente qualificado e ocultação de cadáver.

Namorada fazia chantagem, diz polícia

Namorada ameaçou terminar com o menino se ele não a visitasse em MT. Ainda segundo a investigação, a menina fazia constantes chantagens emocionais e falou que ele deveria mostrar que ''era homem'' para vê-la pessoalmente, além de mandar mensagens duvidando de que ele teria coragem para assassinar os familiares.

Os dois se conheceram há seis anos em um jogo online e namoravam "mais seriamente'' há um ano. Inicialmente, a polícia desconfiou que a suposta namorada fosse uma farsa.

A jovem já prestou depoimento, mas negou participação direta nos crimes, como ter incentivado o namorado. Segundo a polícia, ela disse que sabia do crime, que conversou com ele durante os homicídios, mas não participou de nada.

Entenda o caso

Adolescente matou o pai de 45 anos, a mãe de 37, e o irmão, de 3, no último dia 21 de junho. Corpos foram encontrados em uma cisterna na casa da família. Segundo a polícia, ele esperou os pais dormirem e usou uma arma de fogo para matá-los.

Arma estava registrada no nome do pai, que era CAC (Colecionar, Atirador Desportivo e Caçador). Policiais descobriram que o próprio genitor dava aulas para o menino sobre como manipular a arma e atirar.

Questionado por parentes, ele chegou a dizer que os pais haviam levado o irmão a um hospital. A avó e um tio do menor procuraram a polícia. Buscas foram feitas em hospitais da região, mas os pais não foram encontrados.

Na último dia 24, a polícia foi até a casa das vítimas e sentiu um cheiro forte. Os agentes então encontraram os corpos e o garoto foi apreendido. Ele está internado no Degase (Departamento Geral de Ações Sócio Educativas) do Rio de Janeiro.

Adolescente queria sacar R$ 33 mil que o pai dele tinha no FGTS. O dinheiro seria utilizado para comprar passagens e viajar a Mato Grosso, onde ele encontraria a namorada. Ele planejava falsificar uma autorização dos pais para conseguir fazer a viagem.

Vizinhança diz que menino sempre se mostrou educado e inteligente. Os moradores ouvidos pela investigação contaram terem ficado assustados com o que aconteceu, já que o garoto nunca demonstrou qualquer sinal de postura violenta.