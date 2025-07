Motta faz discurso contra o protecionismo no Fórum de Lisboa

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), fez, nesta quarta-feira, 2, um discurso contra o protecionismo durante a abertura do XIII Fórum de Lisboa, realizado na Faculdade de Direito da Universidade Lisboa, em Portugal.

Na ocasião, ele recordou que neste ano são celebrados os 80 anos do fim da Segunda Guerra Mundial e da criação das Nações Unidas. "São marcos que deveriam reavivar a memória coletiva sobre a importância de nos resguardarmos das tentações do protecionismo, do fechamento de fronteiras e do uso da força como ferramentas para solucionar disputas ou avançar interesses", declarou.

Motta continuou: "Mais do que nunca, diante de desafios existenciais, como das mudanças climáticas e do salto tecnológico, precisamos do diálogo e da cooperação no interior das nossas sociedades e entre os países, de todas as regiões e de todos os níveis de desenvolvimento".

Durante o discurso, o presidente da Câmara mencionou projetos em análise ou aprovados pelo Congresso, dentro do tema do fórum, "O Mundo em Transformação - Direito, Democracia e Sustentabilidade na Era Inteligente". O parlamentar citou, por exemplo, a aprovação da Lei de Reciprocidade e a classificou como "resposta serena, mas firme, em defesa da dignidade produtiva do nosso povo".

Ele também fez referência ao projeto do marco regulatório da inteligência artificial, que está sob discussão em comissão especial. "A Câmara dos Deputados está em estágio avançado de análise de projeto de lei de autoria do ex-presidente do Senado Federal, senador Rodrigo Pacheco e já aprovado pelo Senado, que estabelece o marco legal da inteligência artificial no Brasil", disse.