Moraes nega pedido de Braga Netto por mais prazo para alegações finais

Do UOL, em São Paulo

O ministro do STF Alexandre de Moraes negou hoje o pedido da defesa do general Walter Braga Netto por mais prazo para apresentar as alegações finais na ação da trama golpista.

O que aconteceu

Defesa pediu que o prazo fosse dobrado de 15 para 30 dias. Os advogados de Braga Netto alegaram que há oito réus na ação penal.

Moraes disse que a jurisprudência do STF é "pacífica" sobre o prazo de 15 dias. O ministro também reforçou que a ação não será suspensa durante o recesso do judiciário, em agosto, porque um dos réus, Braga Netto, está preso preventivamente.

Todas as partes terão 15 dias para apresentar alegações finais. O prazo começou a ser contado no dia 27 de junho e é dividido em três fases. Primeiro, a PGR terá 15 dias para apresentar as alegações finais.

Depois é a vez de Mauro Cid, que é delator. Em seguida, todos os outros réus terão 15 dias para o posicionamento final. Sendo assim, as alegações devem terminar de ser apresentadas em agosto.

Além de Braga Netto, o ex-presidente Jair Bolsonaro será julgado nesta ação penal. Também são réus: o deputado Alexandre Ramagem, o ex-comandante da Marinha Almir Garnier e os ex-ministros Anderson Torres, Augusto Heleno e Paulo Sérgio Nogueira.