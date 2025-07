'Não quero sair': linha do Metrô preocupa moradores de vila em Pinheiros

Moradores de uma vila no bairro de Pinheiros, na zona oeste de São Paulo, temem que seus imóveis sejam desapropriados para obras de uma nova linha do Metrô. O Metrô ainda não os notificou oficialmente.

O que aconteceu

Moradores da vila na rua Doutor Virgílio de Carvalho Pinto estão assustados com a possibilidade de perderem seus imóveis. A vila existe desde os anos 1940. As obras que podem ameaçá-la são da Linha 20 - Rosa do Metrô, que vai ligar a Lapa ao ABC Paulista.

Se fosse uma questão financeira, acho que estaria mais tranquilo. Mas o que a gente quer mesmo é preservar o estilo de vida, preservar o urbanismo, uma cidade menos agressiva, menos vertical, menos concretada.

Gabriel Meller, 45, advogado e morador da vila

Em maio, a notícia de que as casas estariam em risco chegou aos moradores por meio de escritórios de advocacia. Esses escritórios entraram em contato oferecendo serviços de pedido de indenização.

Quando os boatos começaram, o advogado Gabriel Meller, morador da vila, descobriu uma resolução da Secretaria de Parcerias e Investimentos do Estado sobre a linha de Metrô e a área que pode ser modificada. A resolução, publicada em março de 2025, declarou 680 imóveis como "de utilidade pública, para fins de desapropriação, ocupação temporária ou instituição de servidões, por via amigável ou judicial" entre a Avenida Santa Marina, na Lapa, e a Avenida Abraão de Morais, no Cursino, zona sul.

A futura estação Teodoro Sampaio, da Linha 20 - Rosa, pode ameaçar imóveis em duas vilas, segundo os moradores. Outras casas de rua e um centro assistencial de motivação profissional do Rotary Club, que funciona desde 1978, também estão na rota.

'Não quero sair daqui'

Na vila em que Meller mora, as casas já pertencem à terceira geração das famílias. Apenas neste endereço, são 12 casas em risco de desapropriação. Meller se mudou para lá em 1981, ainda criança, com os pais e permanece no imóvel com as filhas. Ele cresceu na rua, conhece praticamente todos os vizinhos e gosta da interação que o tipo de moradia proporciona.

O advogado Gabriel Meller, 45, que mora na vila Imagem: Camila Corsini/UOL

Meller e outros moradores ouvidos pelo UOL ressaltam que não são contra o Metrô na região. Pelo contrário: utilizam o meio de transporte e entendem a importância dele para a cidade. Mas defendem que um meio do caminho seja estudado como alternativa pelo Metrô, para que a vila e outros imóveis não precisem ser demolidos. Eles ainda destacam que a futura estação Teodoro Sampaio ficaria a menos de um quilômetro da já existente Fradique Coutinho, da Linha 4 - Amarela.

Em uma casa ao lado da vila, que também pode ser desapropriada, vive a aposentada Yoko Okamura, 82. Sua relação com o imóvel é antiga, de mais de 35 anos. Ela ajudava a cuidar da antiga dona que, quando morreu, há cerca de 20 anos, deixou a casa para Yoko.

Segundo Yoko, a possibilidade de desapropriação a deixou sem dormir direito. "Me avisaram e já fiquei doida. Eu não sabia o que fazer." Ela ficou sabendo dos supostos planos do Metrô de desapropriar a área pelos moradores da vila.

Eu não quero sair daqui. Não tenho onde ficar e por aqui não vou achar casa. E, se eu sair para apartamento, é pagando aluguel. O que eu recebo de aposentadoria não dá.

Yoko Okamura

A aposentada diz que se sente segura no bairro e consegue ir ao mercado e à farmácia a pé. Isso seria difícil em ruas mais instáveis, porque ela tem problemas de saúde. "Eu já estou com idade, não posso andar muito", conta. Os agentes de saúde da UBS próxima já a conhecem, a assistem em casa e a levam às consultas.

A reportagem do UOL esteve na rua de Gabriel e Yoko na semana passada e presenciou um canteiro de obras com placas do Metrô na esquina com a Rua Cardeal Arcoverde. A empresa foi questionada sobre quais estudos estavam sendo feitos ali e respondeu apenas que "estão em andamento as sondagens geotécnicas para apoiar o trabalho de engenharia".

Obras do Metrô na Virgílio de Carvalho Pinto, próximo à Cardeal Arcoverde Imagem: Camila Corsini/UOL

Todos os impactados serão comunicados oficialmente pelo Metrô, seguindo os protocolos.

Metrô, em nota

Como é a região

A área ocupada pela vila de Pinheiros está em uma Zona Eixo de Estruturação da Transformação Urbana (ZEU), segundo a Lei de Zoneamento de São Paulo, que estabelece regras para uso e ocupação do solo. O local não é tombado. Segundo o índice FipeZAP, que avalia preços de imóveis com abrangência nacional, o bairro de Pinheiros é o que tem o segundo metro quadrado mais caro da cidade, avaliado em R$ 18.010/m² em maio de 2025.

Essas porções do território são áreas urbanas estratégicas, onde se pretende "promover usos residenciais e não residenciais com densidades demográfica e construtiva altas", de acordo com a Prefeitura. A ideia é construir prédios mais altos, misturando residência e serviços, para aproveitar o solo.

Vila da rua Doutor Virgilio de Carvalho Pinto, em Pinheiros, está ameaçada Imagem: Arquivo pessoal

O projeto da Linha 20-Rosa

O Metrô de São Paulo afirma que está no processo de elaboração do "projeto básico" da Linha Rosa. "Dentro do processo de revisão técnica do anteprojeto, são avaliadas eventuais alterações de traçado e o reposicionamento de estações." Em janeiro, o governo estadual autorizou a contratação do projeto básico para os 31 quilômetros da linha, que deve ter 24 estações. O consórcio MNEPI, formado pelas empresas Mauertec, Nova Engevix, Pólux e Intertechne, trabalha com o prazo de 20 meses, a partir de fevereiro deste ano, para entregar o cronograma com detalhes do projeto e o prazo para a conclusão.

Segundo o Metrô, avaliações podem levar à revisão das áreas inicialmente previstas para desapropriação. "Alternativas são analisadas a partir de critérios absolutamente técnicos, como demanda de passageiros, possibilidade de integração com outras linhas em operação ou em planejamento, e a viabilidade construtiva em cada ponto do traçado."

Veja a nota do Metrô na íntegra

O Metrô de São Paulo elabora atualmente o projeto básico da Linha 20-Rosa, que vai ligar Santo André à Santa Marina, na Zona Oeste da Capital.

Dentro do processo de revisão técnica do anteprojeto, são avaliadas eventuais alterações de traçado e o reposicionamento de estações.

Essas alternativas são analisadas a partir de critérios absolutamente técnicos, como demanda de passageiros, possibilidade de integração com outras linhas em operação ou em planejamento, como a Linha 22-Marrom, e a viabilidade construtiva em cada ponto do traçado. Essas avaliações podem levar à revisão das áreas inicialmente previstas para desapropriação.

Paralelamente, estão em andamento as sondagens geotécnicas para apoiar o trabalho de engenharia. Todos os impactados serão comunicados oficialmente pelo Metrô, seguindo os protocolos.

Quanto aos nomes [das estações], são todos provisórios e, portanto, não podem ainda ser considerados como alterados.