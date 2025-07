Ministros do partido israelense Likud pedem a Netanyahu que anexe Cisjordânia

Por Howard Goller

(Reuters) - Os ministros do gabinete do partido Likud do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu pediram nesta quarta-feira que Israel anexe a Cisjordânia ocupada por Israel antes do recesso do Knesset no final do mês.

Eles emitiram uma petição antes da reunião de Netanyahu na próxima semana com o presidente dos EUA, Donald Trump, onde as discussões devem se concentrar em um possível cessar-fogo de 60 dias em Gaza e em um acordo de libertação de reféns com o Hamas.

A petição foi assinada por 15 ministros do gabinete e por Amir Ohana, presidente do Knesset, o Parlamento israelense.

Não houve resposta imediata do gabinete do primeiro-ministro. O ministro de Assuntos Estratégicos, Ron Dermer, há muito tempo confidente de Netanyahu, não assinou a petição. Ele está em Washington desde segunda-feira para conversações sobre o Irã e Gaza.

"Nós, ministros e membros do Knesset, pedimos a aplicação imediata da soberania e da lei israelense na Judeia e na Samaria", escreveram eles, usando os nomes bíblicos para a Cisjordânia capturada por Israel na guerra do Oriente Médio de 1967.

A petição citou as recentes conquistas de Israel contra o Irã e seus aliados e a oportunidade oferecida pela parceria estratégica com os EUA e o apoio de Trump.

Ela disse que o ataque liderado pelo Hamas em 7 de outubro de 2023 contra Israel demonstrou que o conceito de blocos de assentamentos judaicos juntamente com o estabelecimento de um Estado palestino representa uma ameaça existencial a Israel.

"A tarefa deve ser concluída, a ameaça existencial deve ser removida de dentro de Israel e outro massacre no coração do país deve ser evitado", afirma a petição.

A maioria dos países considera os assentamentos judaicos na Cisjordânia, muitos dos quais separam as comunidades palestinas umas das outras, como uma violação da lei internacional.

A cada avanço dos assentamentos e das estradas israelenses, a Cisjordânia se torna mais fragmentada, minando ainda mais as perspectivas de uma terra contígua na qual os palestinos poderiam construir um Estado soberano, há muito tempo previsto na pacificação do Oriente Médio.

Os políticos israelenses favoráveis aos assentamentos foram encorajados pelo retorno de Trump à Casa Branca, que propôs que os palestinos deixassem Gaza, uma sugestão amplamente condenada em todo o Oriente Médio e fora dele.