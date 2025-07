Água pura e geladinha: por que este purificador da Electrolux faz sucesso

O Guia de Compras UOL encontrou um purificador de água da Electrolux que é sucesso de vendas. O modelo da Electrolux se destaca por ter um filtro de prolipropileno e carvão ativado com íons de prata que reduzem o excesso de cloro livre na água e inibe o desenvolvimento de bactéria.

O purificador é o mais vendido na Amazon, com mais de 600 compras somente no último mês. Além disso, ele possui mais de 20,8 mil avaliações, sendo 83% delas com a nota máxima de 5 estrelas. Conheça mais detalhes sobre ele e as principais impressões de compradores.

O que diz a fabricante

Tecnologia Pure 4X, que promete encher o copo até 4x mais rápido

Filtro de prolipropileno e carvão ativado com íons de prata, que reduzem o excesso de cloro livre na água e inibe o desenvolvimento de bactérias, além de reduzir odores e sabores

Design compacto

Painel touch

Alerta para troca de filtro

Três opções de temperatura da água

Bandeja removível e pés de borracha antiderrapantes

O que diz quem comprou

Os consumidores que compraram esse purificador elogiam a boa funcionalidade, facilidade de troca do filtro e design moderno e compacto.

É um ótimo purificador! Nunca tivemos problema e a instalação, limpeza e troca de filtro é bem tranquila. Além disso, o design é impecável. Letícia Deniculi

Depois de vários meses de uso, estou satisfeito. Faz um pouco de barulho, que é devido às placas por não ser de compressor, gela bem e a água sai sempre pura, além da facilidade da troca de filtro. Osmarino Severiano

Produto excelente! Fácil instalação, consegui fazer sozinha. As três opções de temperatura da água são ótimas e o fluxo é rápido. O filtro interno/refil dura seis meses numa casa com duas pessoas. Além disso, é muito lindo e fica também uma decoração para a cozinha. cliente Amazon

O purificador é incrível e potente. Tem um fluxo perfeito e gela bem a água. Não é barulhento e tem um design lindo. Tatiane N

Pontos de atenção

No entanto, alguns consumidores consideram esse purificador de água um pouco barulhento e com capacidade pequena no reservatório de água gelada.

Minha casa tem pressão baixa de água, então os jatos saem irregulares, é extremamente barulhento. Muito lindo, luz acende à noite, o que facilita muito, gosto da água ótimo. Água gelada não é tão gelada assim. É só 800 ml de água gelada. Wagner Leite

O aparelho é lindo. Mas a água não sai gelada o tempo todo. Se eu encher uma garrafa de 500 ml, ela sai gelada, se tentar encher outra garrafa em seguida, ela já não sai mais gelada. Bianca Smith

O produto apresenta boa filtragem, água com boa pressão, porém ele não gela muito bem, após encher uma garrafa de água ele demora muito para a água voltar a ficar gelada. Dario Pontes

Quer saber mais sobre eletrônicos, produtos de casa, de beleza e achadinhos do momento? Fique de olho na nossa curadoria de ofertas: no Monitor de Ofertas UOL, no nosso Canal do WhatsApp e nos vídeos do TikTok (@guiadecompras_uol).

Escolhemos cada produto de forma independente e checamos os preços na data da publicação (ou seja, podem variar!). Ao comprar pelos nossos links, ganhamos uma comissão, mas você não paga nada a mais por isso. O UOL não é dono nem participa da comercialização dos produtos oferecidos neste conteúdo. Dessa forma, não nos responsabilizamos pelos itens anunciados.