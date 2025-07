Magazine Luiza deve faturar cerca de R$70 bi em 2025, afirma CEO

(Reuters) - O presidente-executivo do Magazine Luiza, Frederico Trajano, estimou nesta quarta-feira que a varejista deve faturar cerca de R$70 bilhões neste ano, com a maior parte desse resultado vindo de canais digitais.

"Acho que esse ano a gente deve faturar em torno de R$70 bilhões, sendo R$50 bilhões do online", afirmou o executivo, em evento na sede do BNDES, no Rio de Janeiro.

Em 2024, as vendas totais do Magazine Luiza, incluindo marketplace, somaram R$65,3 bilhões.

(Por Rodrigo Viga Gaier no Rio de Janeiro)