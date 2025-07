Lula visita Argentina de Milei pela primeira vez para cúpula do Mercosul

O presidente argentino, Javier Milei, receberá seu homólogo brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva, na quinta-feira (3), em uma cúpula do Mercosul marcada pela tensão entre os dois líderes e a possível visita de Lula à ex-presidente Cristina Kirchner, que está em prisão domiciliar.

Será a primeira visita de Lula à Argentina desde que Milei assumiu o cargo em dezembro de 2023, e não está previsto um encontro bilateral entre os dois líderes.

O Mercosul, formado por Argentina, Brasil, Paraguai, Uruguai e Bolívia, realiza sua cúpula semestral de chefes de Estado nesta quarta e quinta-feira no Palácio San Martín, em Buenos Aires.

Nesta quarta-feira, os ministros da Economia e das Relações Exteriores se reunirão e, na quinta-feira, às 9h30 (horário local e de Brasília), ocorrerá a sessão plenária dos presidentes, com a presença de Milei, Lula, Santiago Peña (Paraguai), Yamandú Orsi (Uruguai) e Luis Arce (Bolívia).

O ultraliberal Milei e Lula sempre tiveram uma relação tensa.

Admirador do americano Donald Trump, Milei chamou Lula de "ladrão" e "corrupto", enquanto Lula respondeu que o argentino fala "muita bobagem".

Nos últimos meses, o tom suavizou e as relações diplomáticas se acalmaram, mas os dois líderes se evitaram em diversas ocasiões, apesar de terem se encontrado em fóruns no último ano e meio, incluindo o G20 no Rio de Janeiro.

- Acordos -

A reunião semestral acontece em um momento em que as relações entre o Brasil, a maior economia do Mercosul, e a Argentina vivem "o ponto mais baixo em décadas", disse à AFP Ariel González Levaggi, diretor do Centro de Estudos Internacionais da Universidade Católica Argentina.

"Talvez estejamos vivendo os piores momentos da relação entre Brasil e Argentina em termos de convergência política", concordou Juliana Peixoto, especialista em Relações Internacionais da Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais.

Apesar das discrepâncias entre as duas maiores economias do Mercosul, os membros fundadores do bloco (Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai) concordaram em aumentar em 50 itens por país o número de produtos isentos da tarifa externa comum.

Gisela Padovan, secretária para América Latina e Caribe do Itamaraty, explicou que este acordo atende a uma solicitação da Argentina derivada da "situação global da questão tarifária".

Um acordo comercial com a Associação Europeia de Livre Comércio (EFTA), que inclui Suíça, Noruega, Islândia e Liechtenstein, também será anunciado durante a cúpula, segundo fontes familiarizadas com as negociações.

O encontro de presidentes também visa reafirmar a importância para o Mercosul do acordo de livre comércio com a União Europeia, assinado em dezembro passado após 25 anos de negociações, mas que precisa ser ratificado pelos países europeus e enfrenta a oposição da França.

A Comissão Europeia anunciou na segunda-feira que deve apresentar o texto legal do acordo de livre comércio com o Mercosul nos próximos dias, a fim de abrir o processo de revisão e discutir sua ratificação.

"Hoje, a bola está na quadra da Europa", enfatizou González Lavaggi.

- Visita a Kirchner? -

Na terça-feira, a ex-presidente argentina Cristina Kirchner, ferrenha opositora de Milei, solicitou autorização judicial para que Lula a visitasse em sua residência em Buenos Aires, onde cumpre pena por corrupção.

Condenada a seis anos de prisão e inabilitação perpétua para exercer cargos políticos por fraude administrativa, Kirchner cumpre pena desde junho em seu apartamento no bairro de Constitución, em Buenos Aires.

Para que a visita de Lula ocorra, o tribunal precisa autorizar o pedido da defesa.

A Presidência brasileira ainda não deu como certa a reunião. "Ainda não sabemos. A agenda ainda está em construção", disse uma fonte do Palácio do Planalto.

A Argentina ocupa a presidência rotativa do Mercosul até quinta-feira, quando Milei a entregará a Lula na cúpula de chefes de Estado.

