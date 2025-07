Ciro Nogueira: Vontade do PP e União Brasil é a de desembarcar do governo

O senador Ciro Nogueira (PP-PI), presidente do Progressistas, disse hoje que PP e União Brasil devem deixar o governo Lula (PT) a partir de agosto, durante entrevista concedida ao UOL News, do Canal UOL. As duas siglas são consideradas de oposição à gestão petista.

Nosso partido não está no governo. Tem um membro do partido, que é o deputado [André] Fufuca, [ministro do Esporte], que está contra a minha vontade nesse ministério. Não é indicação do nosso partido, foi indicado pelo presidente da Câmara da época [Arthur Lira] e aí é na cota dele. Ele era o líder do partido [na ocasião] e isso nos constrange.

Nós já definimos que, logo após as convenções, que vão acontecer em agosto, nós iremos aprovar por unanimidade o desembarque completo desse governo. Senador Ciro Nogueira, presidente do Progressistas

Em abril, as duas siglas anunciaram aquilo que definiram como "superfederação". A bancada forma a maior força do Congresso, com 123 parlamentares. A junção do União Brasil com o PP desbancou o PL, com 91 parlamentares, e a federação PT, PCdoB e PV, com 80. No Senado, são 14 senadores, empatado com PSD e PL. A federação também pretende lançar o seu candidato presidencial no ano que vem.

Apesar disso, integrantes do Progressistas e União Brasil mantêm cargos no governo Lula.

Não tenha dúvida, essa é a vontade do presidente [do União Brasil, Antônio Rueda]. Agora, nós temos que aprovar. Agora, pelo sentimento que eu tenho, pelo menos no Progressistas, é quase unanimidade a vontade de desembarcar desse governo. Senador Ciro Nogueira, presidente do Progressistas

Ciro sobre Lula: Ele não passará vexame ao ter derrota no último mandato de sua vida

Ainda durante o UOL News, Ciro também afirmou que o presidente Lula não irá passar vergonha na próxima eleição, que deve ocorrer no ano que vem, devido a sua baixa popularidade. O político citou ainda o "último mandato" na vida do petista, que tem 79 anos.

Eu aposto que o Lula nem disputa a eleição. Eu conheço o presidente Lula já de muito tempo, ele não vai passar um vexame eleitoral de ter uma derrota histórica no último mandato da sua vida. Ciro Nogueira, senador pelo Progressistas

Duas pesquisas divulgadas em junho mostraram queda na avaliação positiva do governo do presidente Lula. Nos dois casos, tanto no caso do Datafolha quanto do Ipec, os números oscilaram entre 40% e 41%, respectivamente.

O Palácio do Planalto atribui a queda nas pesquisas ao escândalo bilionário de descontos indevidos dos aposentados do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) e enxerga que o governo não teve sucesso na estratégia de tentar responsabilizar a gestão de Jair Bolsonaro (PL).

Lula tem dito nos bastidores que será candidato à reeleição em 2026. Bolsonaro está inelegível até 2030 por decisão do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), mas outros nomes da oposição, como o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos) e a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, apresentaram números bons nos últimos levantamentos.

Tarcísio ganha, Michele ganha. E hoje não é só o Tarcísio que ganha, o Hartley ganha. Teria uma eleição mais dura com os filhos, mas tem muita chance deles ganharem. Então abriu-se um pouco o leque. Muita gente acha que qualquer um da direita, se tiver o apoio do presidente Bolsonaro, terá viabilidade eleitoral para ganhar a eleição. Ciro Nogueira, senador pelo Progressistas

Ciro: 'Se precisarmos, vamos bater à porta do Tarcísio'

Ao ser questionado sobre o posicionamento discreto do Tarcísio até aqui, Ciro afirmou.

O Tarcísio está acertando muito em cima de erros de ex-governadores no passado. O que é que acontecia no país? Os governadores de São Paulo se elegiam. Isso aconteceu com o Alckmin, com o Serra e com o Doria. E, no dia seguinte, já eram candidatos a presidente da República.

O Tarcísio está corretíssimo em focar na gestão de São Paulo. Porque, se nós precisarmos do seu nome, nós vamos bater a sua porta no próximo ano e pedir para que ele cumpra a missão. Isso vai ser um diferencial, porque São Paulo nunca aceitou ser trampolim. E eu tenho certeza que se for o Tarcísio, ele ganhará a eleição com muita facilidade. Ciro Nogueira, senador pelo Progressistas

Veja a íntegra do programa: