Josias: Lula acusa deputados e senadores de tentarem usurpar trono

O presidente Lula (PT) engrossa seu discurso e acusa o Congresso Nacional de tentar atrapalhar seu governo após a derrubada do aumento do IOF (Imposto sobre Operações Financeiras), avaliou o colunista Josias de Souza na edição de hoje do UOL News.

Em entrevista à Rede Globo na Bahia, nesta manhã, Lula criticou o embate com deputados e senadores. "Se eu não entrar com um recurso no Poder Judiciário, não for à Suprema Corte, não governo mais", disse o presidente.

Quem sabe escutar nas entrelinhas, percebe que Lula acusa deputados e senadores de usurpação do trono. Ele disse que, se não recorresse à Suprema Corte, não conseguiria governar. Advogados vêm dizendo que cabe a ele, como presidente da República, e não aos congressistas, fixar a alíquota do IOF.

Na prática, Lula está dizendo com outras palavras que os deputados e senadores tentaram desalojá-lo do trono de presidente e decidir algo que é uma atribuição dele. Em outras crises, o Executivo e o Legislativo divergiam. Na crise atual, é pior: já nem se falam. Lula acusa Hugo Motta de descumprir a palavra, algo impensável e inaceitável em termos políticos.

Motta quebrou a palavra, levou o IOF ao plenário e impôs ao governo uma derrota humilhante. Com um agravante: na gestão anterior, sob Arthur Lira, havia uma diferença entre Câmara e Senado. Sempre que Lira puxava o tapete do governo na Câmara, Rodrigo Pacheco não o acompanhava no Senado.

Subitamente, Davi Alcolumbre se associou a Motta para os dois puxarem o tapete do governo a quatro mãos. Houve uma inédita conciliação entre os interesses de Motta e Alcolumbre. Josias de Souza, colunista do UOL

Para Josias, o equilíbrio no relacionamento entre Executivo e Legislativo desejado por Lula está muito longe de se concretizar.

Não existe mais normalidade no relacionamento entre Legislativo e Executivo no Brasil, e isso há muito tempo. Hoje, os parlamentares ganharam uma independência em relação aos chefes da Câmara e do Senado, que já não falam pelos deputados e senadores.

Até os líderes de bancadas têm dificuldades de falar pelos deputados. Cada deputado é dono de suas próprias emendas orçamentárias e dão uma banana para todo mundo. É como se houvesse no Congresso 513 partidos políticos na Câmara e mais 81 no Senado.

Essa conciliação que havia entre Lula, Motta e Alcolumbre não encontrava eco nas bancadas. Os deputados estão com o nariz virado para o Palácio do Planalto. Mudou a realidade, e isso não é de agora. Não é de hoje que os deputados ganharam essa autonomia.

O governo tem hoje um Legislativo duro de roer. Lula está sonhando com uma normalidade que não existe. Josias de Souza, colunista do UOL

Veja a íntegra do programa: