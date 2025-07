Japão ainda busca acordo comercial vantajoso enquanto Trump renova ameaças tarifárias

O Japão deverá continuar em busca de um acordo comercial vantajoso para ambos os lados com os Estados Unidos, mesmo enquanto o presidente Donald Trump aumenta as ameaças de impor tarifas sobre produtos japoneses.

"Continuaremos de forma vigorosa com discussões sinceras e diligentes para alcançar um acordo que beneficie tanto o Japão quanto os EUA", disse o vice-secretário-chefe do Gabinete, Kazuhiko Aoki, em entrevista coletiva.

Os comentários foram feitos após Trump sugerir aumentar as tarifas sobre importações do Japão para até 30% ou 35%. Fonte: Dow Jones Newswires*.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.