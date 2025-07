Hamas diz estar aberto a trégua em Gaza, mas não aceita acordo de Trump

Do UOL, em São Paulo

O Hamas sugeriu hoje que está aberto a um acordo de cessar-fogo com Israel na Faixa de Gaza, mas ainda não aceitou a proposta apoiada pelos EUA e anunciada pelo presidente Donald Trump.

O que aconteceu

Delegação do Hamas deve discutir a proposta ainda hoje. Representantes vão se reunir com mediadores egípcios e catarianos no Cairo, informou uma autoridade egípcia à agência de notícias AP sob condição de anonimato.

Hamas está ''pronto e sério'' para considerar acordo sobre conflito. O oficial Taher al-Nunu afirmou que o grupo extremista pode aceitar iniciativas que ''claramente levem ao fim completo da guerra'', que dura há quase dois anos.

Trump anunciou ontem que Israel havia concordado com cessar-fogo em Gaza por 60 dias. Ele não detalhou os termos. ''Espero, para o bem do Oriente Médio, que o Hamas aceite esse acordo, porque a situação não vai melhorar — só vai piorar. Agradeço a atenção dispensada a esse assunto'', escreveu no TruthSocial.

Autoridade israelense afirmou que esta proposta prevê retirada parcial de Israel do enclave. À AP, essa fonte não identificada disse também que haveria um aumento na ajuda humanitária ao território. Segundo ele, mediadores e os EUA dariam garantias sobre negociações para encerrar o conflito, mas Israel ainda não se comprometeu com isso.

Hamas e Israel, no entanto, discordam sobre como guerra deve terminar. O Hamas diz que está disposto a libertar os 50 reféns restantes, dos quais menos da metade estariam vivos, em troca de uma retirada completa dos israelenses de Gaza.

Governo de Israel, por outro lado, fala que só acabará com guerra se grupo se render. Isso significaria ainda ter que se desarmar e se exilar, algo que os militantes extremistas se recusam a fazer.