Governo celebra aprovação de MP do consignado privado pelo Congresso e atualiza balanço

O ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, comemorou a aprovação pelo Congresso da Medida Provisória (MP) 1.292/2025, que trata do empréstimo consignado para trabalhadores do setor privado, nesta quarta-feira, 2.

"A aprovação é uma vitória para os trabalhadores, que agora têm acesso a crédito com juros mais baixos. Cerca de 63% das operações estão concentradas em pessoas que ganham até quatro salários mínimos, e o Congresso reconheceu a importância desse programa para o trabalhador assalariado", destacou o ministro, em nota.

A medida provisória foi publicada pelo governo em março, mas perderia a validade se não fosse aprovada pelo Congresso até 9 de julho. O texto agora segue para sanção presidencial. Segundo o Executivo, a MP pode triplicar o volume de crédito para trabalhadores do setor privado, de R$ 40 bilhões para R$ 120 bilhões.

Balanço atualizado

Desde 21 de março até esta quarta, 2 de julho, foram contratados R$ 17,2 bilhões por 2.746.272 trabalhadores. A taxa de juros média é de 3,55%, e o valor médio do empréstimo por contrato é de R$ 5.382,24 .

A Pasta do Trabalho disse que segue monitorando "atentamente" essas taxas e afirmou que "não tolerará" a prática de juros abusivos por parte das instituições financeiras.

O Banco do Brasil lidera na realização de operações, totalizando R$ 4,4 bilhões para 373.926 trabalhadores, seguido pelo Itaú, com R$ 2,2 bilhões em empréstimos.

São Paulo é o Estado com o maior número de contratos, somando R$ 5 bilhões para 711.496 trabalhadores. Já os Estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro, Paraná e Rio Grande do Sul apresentam, em média, mais de R$ 1 bilhão em recursos emprestados.