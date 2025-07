Futuros do minério de ferro sobem com queda na oferta e demanda firme

Por Lucas Liew

CINGAPURA (Reuters) - Os preços futuros do minério de ferro subiram em todos os índices de referência nesta quarta-feira, com a redução dos embarques dos principais exportadores, Austrália e Brasil, enquanto um aumento na produção de ferro-gusa estimulou o sentimento dos investidores.

O contrato de setembro do minério de ferro mais negociado na Bolsa de Mercadorias de Dalian (DCE) da China encerrou as negociações do dia com alta de 1,69%, a 722,5 iuanes (US$100,81) a tonelada.

O minério de ferro de referência de agosto na Bolsa de Cingapura subiu 1,82%, a US$94,9 a tonelada.

No lado da oferta, os embarques de minério de ferro dos principais produtores, Austrália e Brasil, apresentaram diminuição, enquanto as exportações globais do produto caíram ligeiramente, disse a corretora Everbright Futures em uma nota.

A produção de ferro-gusa, um indicador da demanda de minério de ferro, continuou a aumentar mês a mês, disse a Everbright.

A atividade fabril da China voltou a se expandir em junho, com os dados oficiais do PMI e do Caixin PMI mostrando a maior leitura de produção desde novembro de 2024.

Ainda assim, os preços de revenda de imóveis residenciais na China caíram em ritmo mais rápido em junho, enquanto a alta dos preços de imóveis novos desacelerou, ressaltando a fraqueza persistente no mercado imobiliário do país.

Enquanto isso, os analistas do ANZ observaram que uma proposta da Associação de Ferro e Aço da China para restringir as exportações de certos produtos de aço poderia reter mais oferta no país, potencialmente pressionando os preços.

