Futuros de Wall Street oscilam pouco com acordos comerciais e dados em foco

(Reuters) - Os futuros dos principais índices de Wall Street oscilavam pouco nesta quarta-feira, com os investidores monitorando as negociações comerciais dos Estados Unidos antes do prazo de 9 de julho e aguardando dados de emprego para obter pistas sobre a trajetória da política monetária do Federal Reserve.

O Nasdaq e o S&P 500 fecharam em baixa na sessão anterior, interrompendo ganhos impulsionados pelo otimismo em relação aos acordos comerciais dos EUA com seus principais parceiros e pelas expectativas de cortes mais profundos na taxa de juros.

Trump disse na terça-feira que não está pensando em estender o prazo de 9 de julho para a imposição de tarifas e lançou dúvidas de que um acordo poderia ser alcançado com o Japão, embora ele espere um acordo com a Índia.

A expectativa é de que o chefe de comércio da União Europeia tenha conversas nesta semana com seus pares em Washington.

As ações de tecnologia ficaram sob pressão um dia antes, enquanto os rendimentos dos Treasuries subiram depois que dados mostraram mais vagas de emprego em aberto do que o esperado em maio, sinalizando um mercado de trabalho resiliente e confirmando a posição do Federal Reserve de ser paciente.

O foco agora está no relatório mensal de emprego, que será divulgado na quinta-feira. Espera-se que os dados mostrem que o crescimento do emprego nos EUA arrefeceu em junho e a taxa de desemprego subiu para 4,3%, de acordo com uma pesquisa da Reuters com economistas.

Enquanto isso, senadores republicanos aprovaram o projeto de lei de corte de impostos de Trump na terça-feira, avançando com um pacote que cortaria impostos, reduziria programas de assistência social e aumentaria gastos militares e de controle da imigração, acrescentando US$3,3 trilhões à dívida.

A legislação agora segue para a Câmara dos Deputados para possível aprovação final, embora alguns deputados republicanos já tenham manifestado oposição a algumas das disposições do Senado.

O futuro do S&P 500 subia 0,09%, enquanto o contrato futuro do Nasdaq 100 tinha queda de 0,04%, e o futuro do Dow Jones avançava 0,16%.

(Por Sruthi Shankar em Bengaluru)