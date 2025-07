Fabricante da cerveja Corona, Constellation Brands, não atinge expectativas para o 1º tri

(Reuters) - A Constellation Brands registrou vendas e lucros do primeiro trimestre abaixo do esperado na terça-feira, à medida que receios sobre o aumento de tarifas e incerteza econômica levaram os consumidores a reduzir as compras de cervejas e vinhos.

Os fabricantes de bebidas alcoólicas dos Estados Unidos enfrentaram um duplo golpe com as mudanças nas políticas comerciais do governo Trump, um desafio que surge em um momento em que o setor já está lutando contra uma fraca demanda.

A fabricante de cerveja Corona registrou vendas líquidas de US$2,52 bilhões no trimestre encerrado em 31 de maio, em comparação com a estimativa média dos analistas de US$2,55 bilhões, de acordo com dados compilados pela LSEG.

As tarifas sobre as importações de cerveja, juntamente com a inclusão das latas de cerveja nas tarifas de alumínio, afetaram os fabricantes de bebidas alcoólicas, como a Constellation Brands e a Molson Coors .

No mês passado, o presidente dos EUA, Trump, anunciou planos para dobrar as tarifas sobre aço e alumínio importados de 25% para 50%, intensificando a pressão sobre os produtores globais de aço e agravando a guerra comercial.

Enquanto isso, a Constellation Brands sofreu uma desaceleração significativa no consumo de cerveja, especialmente entre seus consumidores hispânicos, após a repressão à imigração de Trump.

A Constellation informou um lucro comparável de US$3,22 por ação no trimestre, abaixo das estimativas de US$3,31.

(Reportagem de Anuja Bharat Mistry em Bengaluru)