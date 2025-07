Exportações russas de diesel marítimo caem em junho, mostram dados

MOSCOU (Reuters) - As exportações marítimas de diesel e gasóleo da Rússia caíram 6% em junho, ante o mês anterior, para cerca de 3,35 milhões de toneladas, uma vez que os volumes de produção caíram devido à manutenção das refinarias, de acordo com os dados de transporte da LSEG e fontes do mercado.

A Turquia e o Brasil continuaram sendo os principais importadores de diesel e gasóleo russos no mês passado, de acordo com os dados de embarque.

As exportações de diesel e gasóleo dos portos russos para a Turquia aumentaram em junho para 1,35 milhão de toneladas, 15% mais na comparação mensal, enquanto os carregamentos para o Brasil caíram em um terço em relação a maio, para 0,47 milhão de toneladas, após a ampla oferta anterior.

As exportações de diesel e gasóleo da Rússia para os países africanos em junho diminuíram 30% em relação ao mês anterior, para cerca de 0,7 milhão de toneladas no total, com Marrocos, Tunísia, Togo e Egito entre os maiores importadores, segundo dados de embarque.

Cerca de 0,24 milhão de toneladas de diesel e gasóleo de portos russos estão aguardando descarga ou pedidos para outros destinos em transferências de navio para navio perto do porto cipriota de Limassol, de acordo com dados da LSEG.

Os dados de remessa também mostraram que os navios carregados em maio com cerca de 230.000 toneladas de diesel nos portos russos tiveram seu destino marcado como "para pedidos", o que significa que seus pontos de descarga ainda não são conhecidos ou não foram declarados.

(Reportagem da Reuters em Moscou)