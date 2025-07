Ex-réu do ataque ao Capitólio é condenado à prisão perpétua por conspirar para matar agentes do FBI

Por Andrew Goudsward

(Reuters) - Um homem que participou do ataque de 6 de janeiro de 2021 ao Capitólio dos EUA foi condenado à prisão perpétua nesta quarta-feira por conspirar para matar os agentes do FBI que o investigavam, de acordo com o Departamento de Justiça dos EUA e registros judiciais.

Edward Kelley foi condenado em novembro por conspiração para assassinar funcionários federais, solicitação para cometer um crime de violência e influenciar um funcionário federal por meio de ameaça, mostram registros judiciais.

Os promotores alegaram que Kelley, juntamente com outro homem, planejava atacar o escritório de campo do FBI em Knoxville, Tennessee, usando carros-bomba e dispositivos incendiários acoplados a drones.

Ele foi gravado discutindo planos para "destruir o escritório deles" caso fosse preso, de acordo com um comunicado do Departamento de Justiça.

Os promotores alegaram que Kelley elaborou uma "lista de assassinatos" de agentes federais baseados na área e também discutiu o assassinato de funcionários do FBI em suas casas ou espaços públicos.

Seu co-réu, Austin Carter, declarou-se culpado no complô e deve ser sentenciado em agosto.

Kelley também foi considerado culpado de várias acusações, incluindo agressão a policiais, em um caso separado por seu papel na invasão do Capitólio. O caso foi arquivado em janeiro, antes de sua sentença, como parte da ampla concessão de clemência do presidente Donald Trump a todas as quase 1.600 pessoas acusadas criminalmente pelo ataque.

O ataque ao Capitólio foi uma tentativa fracassada dos apoiadores de Trump de bloquear a certificação do Congresso da derrota de Trump para o democrata Joe Biden na eleição presidencial de 2020.

Kelley argumentou que o perdão de Trump deveria se estender ao caso no Tennessee, pois estava relacionado à sua conduta no Capitólio. O Departamento de Justiça, durante o segundo governo Trump, se opôs a essa iniciativa, e um juiz posteriormente rejeitou seu argumento.

(Reportagem de Andrew Goudsward)