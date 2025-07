EUA: confiança de produtores rurais cai em junho com temor sobre exportações

São Paulo, 2 - A confiança dos produtores rurais dos Estados Unidos caiu em junho após dois meses de alta, aponta levantamento mensal da Universidade de Purdue e do CME Group. O indicador, conhecido como Barômetro da Economia Agrícola, caiu 12 pontos em comparação com o mês anterior, para 146 pontos. Já o Índice de Expectativas Futuras cedeu 18 pontos, para 146 pontos. O Índice de Condições Atuais perdeu 2 pontos, para 144 pontos.Uma mudança nas expectativas dos produtores em relação ao futuro foi o principal fator do recuo do indicador. Há, sobretudo, menor otimismo em relação às exportações agrícolas futuras dos Estados Unidos. De maio a junho, a porcentagem de produtores que disseram esperar um aumento das exportações agrícolas nos próximos cinco anos caiu de 52% para 41%. Em contrapartida, a porcentagem dos produtores que esperam uma queda nas exportações subiu 4 pontos porcentuais, para 16%. A leitura de junho foi mais negativa do que em maio, mas mais otimista em relação a março, quando 30% dos entrevistados disseram esperar que as exportações caíssem no futuro.A pesquisa de junho voltou a pedir aos produtores sua opinião sobre se "o livre comércio beneficia a agricultura e a maioria das outras indústrias americanas". Semelhante aos resultados da pesquisa de maio, apenas 31% dos agricultores em junho disseram "concordar fortemente" com a afirmação. Quando indagados sobre o mesmo tema há cinco anos, 49% dos entrevistados disseram "concordar fortemente" com a afirmação.Além disso, as últimas quatro pesquisas procuraram saber mais sobre as perspectivas dos agricultores em relação ao efeito das políticas comerciais dos EUA na renda agrícola. Cada pesquisa incluía uma pergunta sobre qual impacto eles esperavam da imposição de tarifas na renda de sua fazenda. Em maio e junho, os produtores rurais estadunidenses demonstraram preocupações contínuas sobre o impacto das tarifas na renda agrícola. No entanto, a porcentagem de produtores que esperam um impacto negativo ou muito negativo caiu em março e abril.A maioria dos entrevistados (56%) de março e abril disse esperar um impacto negativo da política tarifária dos EUA na renda de suas fazendas. Essa porcentagem caiu para 45% em maio e junho. A porcentagem de entrevistados que indicaram esperar um impacto positivo ou muito positivo das tarifas na renda de suas fazendas aumentou para 27% em maio e junho, de 23% em março e abril."De forma geral, vemos um enfraquecimento do sentimento dos produtores agrícolas em relação ao futuro", diz o pesquisador do Barômetro e diretor do Centro de Agricultura Comercial da Purdue University, Michael Langemeier. "O baixo otimismo sobre o futuro das exportações agrícolas dos EUA se destaca como uma causa importante da mudança no sentimento. Embora os agricultores permaneçam preocupados sobre a redução da sua renda provocada pelas políticas tarifárias dos EUA, menos produtores em maio e junho disseram esperar um impacto negativo ou muito negativo sobre sua renda do que em março e abril."A Universidade de Purdue observa, entretanto, que mesmo com as quedas de junho todos os três índices permanecem em níveis mais altos do que há um ano. A pesquisa foi feita entre 9 e 13 de junho.