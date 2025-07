Milei autoriza universidades a cobrarem taxa: como ficam os brasileiros?

Estudantes brasileiros podem começar a pagar mensalidade nas universidades públicas da Argentina. A medida foi implementada pelo presidente Javier Milei por meio de um DNU (Decreto de Necessidade e Urgência) que endurece as leis migratórias no país.

O que muda?

As universidades poderão cobrar mensalidades de alunos sem visto de residência permanente. Segundo o decreto, a decisão fica a cargo de cada uma das instituições. Elas podem ou não optar pela cobrança de estudantes que não tenham visto de residência no país.

Nem todos os brasileiros que moram na Argentina têm visto de residência permanente—o que pode prejudicá-los em relação à cobrança nas universidades. "Alguns brasileiros, apesar de poderem obter a residência permanente, solicitavam e optavam expressamente pela temporária, por diversos motivos (principalmente fiscais)", explica Paula Carello, advogada argentina especialista em migrações.

A obtenção do visto de residência permanente (exigência para não ser cobrado nas universidades) ficou menos ágil para os brasileiros após o governo de Javier Milei. A avaliação é de Liziana Amaran Rubim, advogada que atua com processos migratórios de brasileiros na Argentina. Além disso, uma modificação na Lei de Migrações exige que as pessoas que desejem obter residência permanente comprovem que "possuem meios econômicos suficientes para se manter no país".

Brasileiros na Argentina

Brasileiros são os que mais vão estudar na Argentina Imagem: Ricardo Ceppi/Getty Images

Apenas 4% dos estudantes em universidades argentinas são estrangeiros. Segundo levantamento do Chequeado, plataforma de verificação de dados da Argentina, até 2022 os estrangeiros representavam 3,9% dos estudantes de graduação no sistema público do país. No sistema privado, o número aumenta para 4,9%.

Brasileiros são os que mais vão para o país. Os dados ainda mostram que, dos estudantes estrangeiros, 16% eram brasileiros, seguidos por 14% de peruanos e 9% de paraguaios.

As universidades que mais recebem estrangeiros são a UBA (Universidade de Buenos Aires) e a Universidade Nacional de La Plata. Segundo levantamento feito pelo jornal argentino La Nación, a UBA tem 11% de estrangeiros, enquanto a Universidade Nacional de La Plata acolhe 10% dos estudantes vindos de outros países.

A proposta seria para "proteger o sistema educativo", segundo comunicado do governo argentino. O governo ainda afirma que quer "fortalecer a eficácia no investimento dos recursos públicos", mas sem entrar em detalhes. Para a advogada Paula Carello, a proposta não condiz com a realidade do país. Já a advogada Liziana Rumbim acredita que a justificativa é imprecisa.

Hoje, os estudantes estrangeiros representam uma porcentagem muito baixa no nível de graduação, com a maioria dos estrangeiros frequentando cursos de pós-graduação (que são pagos tanto por argentinos quanto por estrangeiros).

Paula Carello, advogada argentina especialista em migrações

O decreto faz alusão ao fato de que os imigrantes se beneficiam de impostos pagos pelos argentinos. Essa afirmação ignora completamente o sistema tributário que financia serviços públicos como educação e saúde. Imigrantes que vivem no país --em qualquer categoria de residência, mesmo ilegalmente-- contribuem com seus impostos, trabalho, despesas e aluguel como qualquer outro residente.

Liziana Amaran Rubim, advogada brasileira com escritório na Argentina

Reforma proposta por Milei pode enfrentar obstáculos. Carello explica que a legislação em matéria migratória é de competência exclusiva do Congresso Nacional e que o próprio preâmbulo da Constituição estabelece que a Argentina está aberta a todos, consagrando o princípio de hospitalidade e abertura à imigração. Além disso, a própria Carta Magna determina que o poder Executivo não pode emitir disposições de caráter legislativo, exceto em circunstâncias excepcionais.

Essas circunstâncias excepcionais não existem atualmente, portanto, não haveria fundamento jurídico para avançar com uma reforma desse tipo por meio de um Decreto de Necessidade e Urgência.

Paula Carello, advogada argentina especialista em migrações

As instituições de ensino superior públicas estão proibidas de celebrar acordos ou convênios com outros Estados, instituições ou organizações públicas ou privadas, nacionais e internacionais, que impliquem na oferta de educação como serviço lucrativo ou que incentivem formas de comercialização. Vários juízes já estão decretando a inconstitucionalidade de parte do decreto.

Liziana Amaran Rubim, advogada brasileira com escritório na Argentina

Tentativa de impedir estudantes estrangeiros em universidades também ocorreu nos EUA. Em maio, o presidente Donald Trump quis proibir a Universidade Harvard de matricular novos estudantes estrangeiros. A Justiça dos EUA bloqueou a decisão.

Custo de vida já prejudica brasileiros

Antes da proposta de cobrança, o custo de vida já era um impedimento para os estudantes brasileiros. Yasmim Camargo, 21, que chegou a Buenos Aires em 2023 para estudar medicina, diz que o preço do aluguel praticamente dobrou desde que começou a morar no país. Gabriel Cabral, 25, que estuda medicina na Universidade Nacional de La Plata também relata aumento dos custos.

Pagava algo em cerca de R$ 1.400 [de aluguel] e hoje, para a mesma área, eu pago em torno de R$ 2.500. Tudo mudou muito.

Yasmim Camargo, 21, estudante de medicina na Fundación Barceló

Quando chegou o governo do Milei, as coisas começaram a piorar. Tinham muitas normas que proibiam o aumento de aluguel ou faculdades de subirem o valor das parcelas, mas isso foi revogado e tudo começou a subir sem teto. A gente esperava que fosse subir, mas não tanto. A gente entra na faculdade, mas não sabe o dia que vai conseguir sair, como vai terminar tudo isso.

Gabriel Cabral, 25, estudante de medicina na Universidade Nacional de La Plata

Estudantes retornaram ou optaram por outros países. Yasmim afirma que, por ter residência permanente, não deve ser afetada pelas propostas do governo, mas diz que colegas já estão optando por retornar ao Brasil ou mudar os planos para países vizinhos.

Tenho muitos amigos que voltaram para o Brasil, tanto pelo fato de as faculdades aqui serem bem difíceis [exigentes para aprovar os estudantes] e também pelo custo de vida ter aumentado e não compensar mais para algumas pessoas.

Yasmim Camargo

Yamin optou por estudar no Paraguai após ver os preços na Argentina Imagem: Arquivo pessoal

Esse foi o caso da paranaense Yamin Castelane, 20. Ela queria fazer faculdade de medicina e os valores no Brasil eram um impeditivo. A primeira opção, portanto, era ir à Argentina, mas, pelo alto custo de vida, ela decidiu se mudar para Pedro Juan Caballero, no noroeste do Paraguai, para estudar na Universidade Sudamericana.