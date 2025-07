PT inunda redes com vídeos de IA em 'batalha' com Congresso

Do UOL, em São Paulo

O PT (Partido dos Trabalhadores) iniciou hoje uma ofensiva nas redes sociais com uso de vídeos produzidos por IA (Inteligência Artificial), em uma estratégia que Jilmar Tatto (PT-SP) classifica como o início da pré-campanha do presidente Lula à reeleição.

O que aconteceu

PT publicou vídeos nas redes sociais em enfrentamento ao Congresso e pediu ajuda de influenciadores. A ação, que foi chamada de "BBB" propõe taxar bilionários, bancos e bets (casas de apostas).

PT quer passar a imagem de que Lula enfrenta poderosos com campanha Imagem: Thuane Maria/Governo da Bahia

Cerca de 270 influenciadores participaram de uma reunião virtual com o partido hoje. O encontro foi conduzido pelo deputado federal Jilmar Tatto (PT-SP) e pelo senador Humberto Costa (PT-PE). Na conversa virtual, influenciadores falaram sobre as suas estratégias para ajudar Lula nas redes e o marqueteiro Otávio Antunes, proprietário da empresa de marketing Urissanê, que produziu os vídeos a pedido do PT, explicou parte da estratégia que será adotada daqui em diante.

Vídeos produzidos com IA são o carro-chefe da ofensiva. A primeira fase da campanha inclui conteúdos que, segundo Antunes, buscam associar o tema da reforma da renda à ideia de justiça e igualdade.

Os vídeos mostram conversas sobre política relacionadas a temas em pauta no Congresso. Uma delas acontece numa mesa de bar, na qual pessoas ricas se recusam a pagar pelo que consumiram, criando um incômodo na mesa. No vídeo, os personagens comparam a situação com a taxação de bilionários, proposta pelo governo.

Aliados dizem que a estratégia marca a retomada das mobilizações. Tatto afirmou que a visita de Lula à favela do Moinho, em São Paulo, simboliza o presidente "na rua falando com o povo", após dois anos de foco em redes sociais. Com os vídeos, Tatto considera que o PT já está em "pré-campanha" presidencial. "Agora a gente acertou a embocadura. Passamos nas cordas os últimos dois anos, mas agora acertamos a embocadura."

Jilmar Tatto (PT-SP) afirmou que Lula já está em campanha para 2026 em reunião com influenciadores petistas Imagem: Reprodução

Influenciadores alegam que páginas de apoio a Lula estão crescendo com o conteúdo. Teresa Freitas, autora da página "Eu tô com Lula" disse ter alcançado 22 milhões de visualizações em junho e defendeu o papel das redes na mobilização petista.

Se é modo campanha? É modo pré-campanha. Eles nos chamaram para a briga e a gente está na briga, e a gente é bom de briga. Temos um craque, o Pelé, que é o Lula.

Jilmar Tatto (PT-SP), deputado federal

Queremos parar de falar só com o beneficiário. Temos que falar para quem paga aluguel que ele também vai ser beneficiado pelo Minha Casa, Minha Vida. Quanto mais casas forem construídas, menor o aluguel vai ficar.

Paulo Okamotto, da Fundação Perseu Abramo

Temos que mostrar que IOF não é aumento de imposto, é aumento de justiça. Exigir uma contribuição justa de super-ricos, bancos e apostas.

Otávio Antunes, produtor da campanha

PT prepara mais duas ofensivas para as redes sociais

PT quer descentralizar comunicação e ampliar base digital. Tatto afirmou que o movimento "Pode Espalhar" busca levar a campanha a todo o Brasil, com ações locais e conteúdo para redes sociais.

Campanha terá outras duas fases, além do BBB. Antunes adiantou que estão previstos mais "uns 30 vídeos" para as próximas etapas, com foco em confiança, justiça e participação.

Otávio Antunes é autor da campanha "BBB" do PT Imagem: Reprodução

Aliados veem disputa com o Congresso como motor da mobilização. Segundo Tatto, a votação do IOF foi "estopim" para a ofensiva, que pretende "fazer o pessoal da cobertura, do iate e dos jatinhos pagar imposto".