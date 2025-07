Entregas de fertilzantes no 1º quadrimestre avançam 10,7%, a 12,12 milhões de t

As entregas de fertilizantes ao mercado brasileiro no primeiro quadrimestre do ano alcançaram 12,12 milhões de toneladas, 10,7% mais em relação às 10,95 milhões de janeiro a abril de 2024. O resultado representa o melhor desempenho dos últimos três anos, informou a Associação Nacional para Difusão de Adubos (Anda). Em abril, foram entregues 2,68 milhões de toneladas, 16,8% acima das 2,29 milhões de toneladas de abril do ano passado. De acordo com a Anda, "a alta das importações continua refletindo o empenho do setor em abastecer o agro, mesmo perante as incertezas das crises geopolíticas, com desafios logísticos e estratégicos para manter o fluxo comercial desse importante insumo, imprescindível para elevar a produtividade no campo perante as expectativas de safra 2024/2025 recorde".O Estado de Mato Grosso, líder nas entregas ao mercado, concentra o maior volume nos primeiros quatro meses de 2025, com 2,93 milhões de toneladas, ou 24,2% do total. Na sequência estão: Paraná (1,76 milhão), Goiás (1,29 milhão), São Paulo (1,24 milhão) e Minas Gerais (1,17 milhão).Ainda de acordo com a Anda, em nota, a produção nacional de fertilizantes intermediários encerrou abril de 2025 com 562 mil de toneladas. O volume representa crescimento de 6,3% ante o mesmo mês de 2024. No acumulado do primeiro quadrimestre de 2025, foram 2,24 milhões de toneladas. Houve crescimento de 9,1% em relação a igual período do ano passado, quando se produziram 2,06 milhões de toneladas.As importações de fertilizantes intermediários continuam chegando ao Brasil, alcançando, em abril, 2,76 milhões de toneladas, com alta de 7,2%. No acumulado do quadrimestre, o total foi de 11,26 milhões de toneladas, significando crescimento de 12,2% em relação ao mesmo período de 2024, quando foram importadas 10,03 milhões de toneladas.No porto de Paranaguá, principal porta de entrada dos fertilizantes, ingressaram 3,04 milhões de toneladas, indicando crescimento de 6,4% na comparação com 2024, quando desembarcaram 2,86 milhões de toneladas. O terminal representou 27% do total importado por todos os portos, de acordo com o Sindicato da Indústria de Adubos e Corretivos Agrícolas No Estado de São Paulo (Siacesp) e o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), citados pela Anda.