Empréstimo conjunto da Europa para gastos com defesa pode reforçar papel global do euro, diz Rehn, do BCE

Por Balazs Koranyi

SINTRA, Portugal (Reuters) - A Europa deveria unificar seus investimentos em defesa, pois isso reduziria os custos, agilizaria o processo e criaria um novo ativo financeiro seguro que poderia reforçar o papel global do euro, disse o membro do Banco Central Europeu Olli Rehn.

A presidente do BCE, Christine Lagarde, tem argumentado que a política econômica errática dos Estados Unidos cria espaço para que o euro conquiste uma fatia de mercado no cenário global, mas isso exigiria que o bloco retomasse um processo há muito paralisado para concluir sua arquitetura financeira.

Um empréstimo conjunto para gastos com defesa poderia reforçar as perspectivas da Europa e do euro em duas frentes: criaria um ativo seguro e líquido, necessário para o funcionamento do setor financeiro, e melhoraria as capacidades de defesa, importante para quem emite uma moeda de reserva.

"A defesa também é uma oportunidade de criar outro ativo seguro que poderia reforçar a arquitetura financeira da Europa", disse Rehn, presidente do banco central da Finlândia, à Reuters. "Se considerarmos que os gastos comuns com defesa são um bem público, então também precisamos de soluções comuns."

Embora esses gastos aumentem os já altos níveis de dívida nacional, a União Europeia poderia criar um banco de desenvolvimento de defesa para deter alguns dos ativos, de modo que não sobrecarreguem os balanços patrimoniais nacionais, argumentou Rehn.

Embora a Europa venha discutindo há muito tempo a possibilidade de avançar com sua integração financeira paralisada, Rehn disse que as medidas ousadas do novo governo alemão lhe dão esperança de que o progresso possa finalmente ser feito.

"Estou animado com os movimentos recentes. A decisão da Alemanha de aumentar maciçamente os gastos com defesa e infraestrutura é fundamental", disse ele. "A decisão dos países da Otan de também aumentar os gastos proporcionará um importante estímulo fiscal e aumentará o crescimento."

A Europa também deve definir um cronograma claro para a conclusão de sua união de poupança e investimento e procurar concluir o processo até 1º de janeiro de 2028, disse Rehn.

"O ambiente atual representa um momento importante para o euro e não devemos desperdiçá-lo", disse ele.

O BCE já está fazendo sua parte no processo e, o que é mais importante, finalmente alcançou seu objetivo de estabilidade de preços.

Agora, o banco deve permanecer vigilante, uma vez que a turbulência econômica global corre o risco de criar volatilidade na inflação e o crescimento dos preços pode mais uma vez ficar abaixo da meta de 2%.

"Há riscos para as perspectivas em ambos os lados, mas o risco de ficar abaixo da meta é maior, na minha opinião, especialmente porque nossas projeções veem o crescimento dos preços abaixo da meta por 18 meses", disse Rehn.

"A taxa de câmbio, os preços de energia e as tarifas são todos desinflacionários e retêm o crescimento econômico, portanto, precisamos estar atentos ao risco de a inflação permanecer persistentemente abaixo de 2%", disse ele.