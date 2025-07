Ele perdeu filha de 2 meses, ficou viúvo e é pai solo de menina com autismo

Alan Lima da Silva, 32, cresceu enfrentando o mundo por conta própria. Aos sete anos, já vendia bala no farol e engraxava sapatos nas ruas do extremo da zona leste de São Paulo. Aos 10, perdeu a mãe. Passou a viver de favor na casa de parentes, sem acolhimento. "Eu era levado, ninguém queria ficar comigo." Conheceu o pai apenas aos 15, mas, aos 20 anos, já o havia perdido também.

Foi nesse cenário de ausência e sobrevivência que ele encontrou Carine, a mulher com quem dividiria os melhores e mais dolorosos capítulos da vida. "A gente morava na mesma rua. Quando eu tinha 16 e ela 13, rolou uma química, mas a mãe e a irmã dela não deixaram. Anos depois, nos reencontramos e nunca mais nos separamos."

'Foi um baque'

Alan e Carine, antes do nascimento de Lívia Imagem: Arquivo pessoal

O reencontro se deu quando Carine tinha 19 e Alan, 22 anos. Juntos, curtiram os primeiros anos do namoro trabalhando e aproveitando a vida até que, em 2018, veio a primeira gravidez. Nasceu Cecília, a primeira filha do casal.

Mas a alegria durou pouco. "Ela era cardíaca e a gente não sabia. Morreu com quase dois meses de vida. Foi um baque."

Pouco tempo depois, Carine engravidou novamente, mas perdeu o bebê no quarto mês de gestação. A jovem teve de ser submetida a uma curetagem —um procedimento invasivo, em que se realiza uma raspagem da cavidade uterina para a remoção de quaisquer resíduos intrauterinos— e, a partir disso, os médicos alertaram que novas gestações seriam arriscadas.

"Desde a primeira gravidez, ela já sentia uma dor nas costas, perto do pulmão", conta. As dores eram frequentes, mas nunca investigadas a fundo —a sequência de gestações impedia a realização de exames como tomografia.

Em meio a isso, Carine engravidou mais uma vez. "Pedi para ela sair do trabalho, que era muito estressante. Essa gravidez foi mais tranquila."

Eles oficializaram a união no papel em 2020, ainda durante a gravidez. "Foi um casamento de verdade, com tudo: alegria e tristeza, saúde e doença", resume Alan.

Em julho de 2020, nasceu Lívia, de uma gestação muito arriscada. Mas, dois meses após o parto, a dor nas costas de Carine voltou com força. A tomografia revelou o que ninguém queria ouvir: um linfoma não Hodgkin, um tipo de câncer que se origina nos linfócitos, as células do sistema linfático responsáveis pela defesa do corpo.

Mexeu muito comigo. Não é só a pessoa doente que sofre, é todo mundo em volta. Mas eu não desisti. Fui lutar com ela.

Alan Lima da Silva

'Tudo estava desmoronando'

Alan lembra como Carine enfrentou a doença com coragem. Passou por quimioterapia, internações repetidas e reações alérgicas graves. "Ela era alérgica à morfina, então, mesmo com dor, os médicos evitavam deixá-la internada. E isso tudo em plena pandemia."

Apesar da fragilidade, ela insistia em voltar para casa, para ficar perto da filha. "Ela não queria morrer no hospital. Lutou até o último fio de força."

Carine segurando Livia após ter cabelo raspado durante tratamento contra o câncer Imagem: Arquivo pessoal

Alan, ao lado dela em cada passo, corria entre receitas, farmácias e cuidados com o bebê recém-nascido. "Eu via o corpo dela debilitado, mas ela sorria para a Lívia. Era uma força que eu nem sei de onde vinha."

Aos poucos, a situação piorou. Em junho de 2021, o médico avisou que Carine não voltaria para casa.

Levei a Lívia para se despedir. No dia 15, ela faleceu. Faltava um mês para o primeiro aniversário da minha filha.

Alan Lima da Silva

Descoberta do autismo

Lívia tem autismo, e pai luta para ela ter acesso a terapias Imagem: Arquivo pessoal

O luto foi seguido de mais um desafio. Logo após completar um ano, Lívia começou a apresentar comportamentos que chamaram a atenção: gritava muito, andava na ponta dos pés. Aos dois anos veio o diagnóstico de TEA (Transtorno do Espectro Autista). "No começo eu nem sabia o que era. Achei que estavam inventando coisa para minha filha."

Desde então, Alan segue numa jornada solitária. "Tive de sair do serviço fixo, não tenho com quem deixá-la. Faço Uber alugando carro até ela voltar da escola. Quando ela chega, sou só eu."

O dia a dia exige dedicação constante. "Ela gosta de cantar e de música no geral, assistir desenho, piscina, mas não aceita o 'não'. Se contrariada, entra em crise. E não deixa mexer no cabelo, só eu. Preciso fazer tudo rápido para ela não se irritar."

"Já consegui o laudo, a carteirinha, e luto para garantir o direito dela a terapias e escola adaptada."

A academia virou seu único escape. "É minha terapia. Se não fosse isso, não aguentava."

O trauma da perda e a exaustão de ser pai solo de uma criança com necessidades específicas não lhe tiraram o propósito. "Já tive depressão, mas, quando olho para ela, eu sigo. Vivo por ela."

Planos? Só para Lívia. "Não faço planos para mim. Já perdi muita coisa. Mas quero sair do aluguel, dar uma casa boa para minha filha, pagar uma escola legal. Se puder, vou fazer uma faculdade de educação física. Mas o sonho mesmo é vê-la bem. Construir o sonho dela. É por isso que eu respiro."

Entenda o linfoma não Hodgkin

Linfoma não Hodgkin é um grupo com mais de 30 subtipos. De acordo com Pedro Neffá, médico hematologista da Oncologia D'Or e do Icesp (Instituto de Câncer do Estado de São Paulo), alguns são mais agressivos, outros mais indolentes. Subtipos como o linfoma mediastinal e o difuso de grandes células B podem acometer mulheres jovens, como Carine, embora não estejam entre os cânceres mais comuns nessa faixa etária.

Os sintomas iniciais costumam ser silenciosos. "Muitos pacientes notam apenas o aumento de gânglios linfáticos —sem dor, vermelhidão ou sinais visíveis. Mas podem ocorrer sintomas como febre noturna, suor excessivo, perda de peso, cansaço, dor no peito ou abdome", explica Neffá.

Casos agressivos evoluem rápido e exigem tratamento urgente. De acordo com o especialista, linfomas não Hodgkin agressivos podem evoluir em questão de meses se não forem tratados. Já os indolentes demoram mais, às vezes anos, para avançar.

Apesar da gravidade, muitos subtipos têm boas taxas de cura. "Com diagnóstico e tratamento adequados, alguns linfomas alcançam taxas de remissão e cura superiores a 60% ou até 70%."

Na gravidez, a saúde da mãe deve ser prioridade. Neffá diz que é fundamental cuidar da mãe primeiro, pois é ela quem vai cuidar da criança. "Investigamos com exames que não oferecem risco ao bebê, como ultrassom ou ressonância magnética, e sempre indicamos biópsia em caso de suspeita oncológica."