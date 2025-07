Duas pessoas morrem em incêndio florestal na Espanha outras duas na França devido a onda de calor

LONDRES (Reuters) - Incêndios florestais mataram duas pessoas na Espanha e outras duas morreram na França devido a uma onda de calor que atingiu a Europa e forçou o fechamento de um reator nuclear em uma usina na Suíça.

Com temperaturas escaldantes novamente nesta quarta-feira, as autoridades espanholas disseram que um incêndio florestal na Catalunha havia matado duas pessoas um dia antes e o ministro da Energia da França relatou duas mortes com ligação direta com a onda de calor, com 300 outras pessoas levadas ao hospital.

A Itália emitiu alertas vermelhos para 18 cidades por causa do calor extremo e a Turquia tem enfrentado incêndios florestais no que os meteorologistas dizem ser uma onda de calor "excepcional" por ter chegado tão cedo no verão europeu.

O incêndio em Torrefeta, na região da Catalunha, na Espanha, destruiu várias fazendas e afetou uma área que se estende por cerca de 40 km, segundo as autoridades. O incêndio foi em grande parte contido, embora fossem esperadas mais tempestades de vento e trovões na quarta-feira.

"O incêndio foi extremamente violento e irregular devido a tempestades e ventos fortes, gerando uma nuvem de convecção que complicou os esforços de extinção", disse o serviço de bombeiros.

As autoridades da cidade espanhola de Barcelona disseram na terça-feira que também estavam investigando se a morte de um varredor de rua no fim de semana estava relacionada ao calor.

A Espanha teve o mês de junho mais quente já registrado este ano, e a França teve o mês de junho mais quente desde 2003, disse a ministra da Energia, Agnes Pannier-Runacher.

O serviço meteorológico Meteo France disse que os alertas vermelhos permaneceram em várias áreas da região central da França, mas que o calor estava diminuindo no oeste, embora fossem esperadas tempestades intensas com possíveis chuvas fortes em muitas partes do leste.

As temperaturas máximas eram esperadas em torno de 39 graus Celsius, com até 34ºC em Paris, e 36ºC a 38ºC em Estrasburgo, Lyon, Grenoble e Avignon.

Na Itália, esperava-se que Florença suportasse o peso do calor com uma temperatura máxima de 39°C durante o dia. Alertas vermelhos foram emitidos em 18 cidades, incluindo Milão e Roma.

Havia o risco de chuvas e tempestades violentas e repentinas, principalmente na região central das montanhas Appennine, na Sardenha e na Sicília.

A empresa suíça Axpo desligou uma unidade de reator na usina nuclear de Beznau e reduziu pela metade a produção em outra usina na terça-feira devido à alta temperatura da água do rio.

A água é usada para resfriamento e outras finalidades nas usinas nucleares, e as restrições devem continuar enquanto as temperaturas são monitoradas.

Os cientistas afirmam que as emissões de gases de efeito estufa provenientes da queima de combustíveis fósseis são uma das causas da mudança climática, sendo o desmatamento e as práticas industriais outros fatores contribuintes. O ano passado foi o mais quente já registrado no planeta.

(Reportagem de Giulia Segreti, Miranda Murray, Dominique Vidalon e Emma Pinedo)