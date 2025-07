Dois corretores são mortos dentro de imobiliária em SC; empresário é preso

Dois corretores de imóveis foram mortos em uma imobiliária durante uma reunião de negócios, em Balneário Piçarras, no litoral norte de Santa Catarina, na tarde de ontem.

O que aconteceu

Thiago Adolfo, 29, e Deyvid Luiz Leite, 46, foram mortos com cerca de nove tiros. O principal suspeito do crime é o empresário Ralf Junior Dombek Manke, 37, que foi preso em flagrante. As informações são da Polícia Civil de Santa Catarina.

No momento do crime, as vítimas participavam de uma reunião de negócios com o suspeito. Ralf havia vendido parte de sua imobiliária para Deyvid e uma outra pessoa não identificada, enquanto Thiago teria feito a ponte entre as partes.

O valor total da venda de parte da imobiliária não foi divulgado. Entretanto, durante a reunião ocorrida ontem, foi abordado o valor de uma parcela de R$ 25 mil da venda que estaria em atraso. No momento, a investigação acredita que esse foi o motivo que desencadeou a confusão e que resultou nas mortes de Thiago e Deyvid.

Ralf alega que agiu em legítima defesa após se sentir coagido e ameaçado pelas vítimas, segundo a polícia. Ainda de acordo com a investigação, o empresário justificou que os dois usavam jaquetas e ele suspeitou que os homens estivessem armados, por isso atirou. A justificativa dada por Ralf será apurada porque os policiais não encontraram nenhuma outra arma na cena do crime, além daquela usada pelo próprio empresário.

Polícia investiga se Ralf agiu de forma premeditada. As câmeras de segurança da imobiliária, que poderiam ajudar na elucidação do caso, estavam desligadas no momento do crime. "Existe a hipótese de crime premeditado. A retirada ou desativação das câmeras não foi feita após o crime, mas, sim, possivelmente dias antes, o que deverá ser investigado", informou a delegada do caso, Beatriz Ribas Dias dos Reis.

Após o crime, o empresário fugiu da imobiliária e ligou para um policial militar que é seu conhecido. Ao PM, ele relatou o crime e foi orientado pelo agente a se entregar. Ralf foi localizado em um posto de combustíveis e preso em flagrante. Ele confessou o crime e estava com as roupas manchadas de sangue.

Ralf tinha registro de CAC (Colecionar, Atirador e Caçador). No entanto, o empresário não tinha permissão para portar arma ostensivamente.

Empresário deverá responder por duplo homicídio qualificado. A PCSC solicitou à Justiça do Estado a prisão preventiva dele. O UOL não conseguiu contato com a defesa de Ralf. O espaço segue aberto para manifestação.

Vítimas

Além de corretor, Deyvid Luiz Leite, um dos mortos, também era cantor sertanejo. Ele atendia pelo nome artístico Davi Magalhães, e formava a dupla Davi e Daniel.

Natural de Garuva (SC), Deyvid chegou a atuar como servidor público na cidade. Ele foi diretor de Saneamento Ambiental e diretor de Desenvolvimento Econômico de Garuva. A prefeitura divulgou nota em que lamentou a morte dele.

Thiago Adolfo era empresário e também atuava como corretor de imóveis. Nas redes sociais, ele informava que trabalhava nesse ramo há sete anos e era especialista em investimentos imobiliários. O empresário era natural de Umuarama (PR).