Dirigente do BoE vê chances de cinco corte nos juros em 2025

O dirigente do Banco da Inglaterra (BoE) Alan Taylor afirmou que sua leitura das "perspectivas em deterioração" sugere que o BC britânico precisa estar em um caminho de taxas de juros mais baixas e, por isso, são necessários cinco cortes nos juros em 2025, em discurso preparado para o Fórum de Sintra, promovido pelo Banco Central Europeu (BCE).

"Em maio, votei para cortar a taxa básica de juros em 50 pontos-base, e em junho votei para reduzi-la ainda mais em outros 25 pontos-base. Em ambas as ocasiões, a maioria do comitê preferiu um caminho mais suave de cortes nas taxas de juros", relembrou.

Segundo ele, a taxa real neutra do Reino Unido deve estar em torno de 0,75% a 1%, o que deixa a taxa nominal neutra em torno de 2,75% a 3%, "o que se situa em algum ponto acima da taxa neutra da zona do euro e próximo da taxa neutra dos Estados Unidos".

De acordo com Taylor, o "pouso suave" da economia está em risco e choques nos preços da energia continuam sendo uma grande incógnita. "vejo esse pouso suave como algo em risco, e uma maior probabilidade de um cenário de baixa em 2026 nos tirar do caminho, à medida que a fraqueza da demanda e as interrupções comerciais aumentam", ressalta.