Dexco encerra atividades de fábrica de louças de João Pessoa

(Reuters) - A Dexco encerrará a partir desta quarta-feira as atividades industriais da sua unidade em João Pessoa, na Paraíba, conforme comunicado da empresa, citando que se trata de parte de seu plano de aumentar eficiência e rentabilidade.

"No segmento de louças, a companhia decidiu otimizar ativos industriais ao concentrar as operações do Nordeste na unidade de Cabo de Santo Agostinho (PE)", afirmou, acrescentando que irá manter o portfólio da divisão inalterado.

A Dexco, que além de louças e metais sanitários produz painéis de madeira e revestimentos cerâmicos, estima um impacto do movimento no resultado do terceiro trimestre, referentes às baixas e provisões relacionadas ao encerramento da unidade.

A companhia disse, porém, que o efeito não é considerado material e será classificado como não recorrente.

"No que tange à divisão de revestimentos, a companhia informa que realizou, no mês de junho, um ajuste de volumes, com a suspensão temporária de parte das linhas de produção localizadas no Sul do país", acrescentou no comunicado.

A medida, segundo a Dexco, visa adequar a operação à demanda atual, com ganhos relacionados a eficiência e custo.

(Por Michael Susin)