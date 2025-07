Declaração de cessar-fogo por Trump aumenta esperança em Gaza; Israel segue com ataques

Por Nidal al-Mughrabi e Alexander Cornwell

CAIRO/JERUSALÉM (Reuters) - A declaração do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de que Israel concordou com as condições necessárias para finalizar um cessar-fogo de 60 dias em Gaza aumentou as esperanças nesta quarta-feira no enclave, onde as autoridades de saúde disseram que pelo menos 20 pessoas foram mortas em ataques israelenses.

Uma proposta "final" seria entregue pelos mediadores, Catar e Egito, ao Hamas, disse Trump em uma postagem na mídia social na terça-feira, após o que ele descreveu como uma reunião "longa e produtiva" entre seus representantes e autoridades israelenses.

Os habitantes de Gaza disseram que mesmo uma pausa temporária traria alívio.

"Espero que desta vez funcione, mesmo que seja por dois meses, isso salvaria milhares de vidas inocentes", disse Kamal, morador da Cidade de Gaza, por telefone.

Há uma pressão pública cada vez maior sobre o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, para que chegue a um cessar-fogo permanente em Gaza e acabe com a guerra de quase dois anos, uma medida que sofre forte oposição dos membros da linha-dura de sua coalizão governista de direita.

O ministro das Relações Exteriores de Israel, Gideon Saar, escreveu no X na quarta-feira que a maioria dentro do governo de coalizão apoiaria um acordo que visse a libertação dos reféns restantes mantidos pelos militantes do Hamas em Gaza.

"Se houver uma oportunidade para isso, não podemos perdê-la!", escreveu ele no X. Dos 50 reféns ainda detidos, acredita-se que cerca de 20 ainda estejam vivos.

Para os moradores de Gaza, que fugiram várias vezes e enfrentam lutas diárias para encontrar comida após 21 meses de campanha militar israelense, as declarações proporcionaram um vislumbre de esperança.

"Todos estão esperançosos de que desta vez funcionará, não há espaço para mais fracassos, cada dia mais nos custa a vida", disse Tamer Al-Burai, um empresário.

"Estamos vivendo os dias mais difíceis. As pessoas querem o fim da guerra, o fim da fome e da humilhação."

Não houve comentário oficial imediato de Israel ou do Hamas sobre a última declaração de Trump sobre o progresso do plano.

"Israel concordou com as condições necessárias para finalizar o cessar-fogo de 60 dias, período durante o qual trabalharemos com todas as partes para acabar com a guerra", declarou Trump, sem especificar as condições.