Por que corpo de Juliana passará por nova autópsia no Brasil?

O corpo da brasileira Juliana Marins, que morreu após cair durante uma trilha na Indonésia, passará por uma nova autópsia hoje pela manhã, no Rio de Janeiro. Exame será feito novamente a pedido da família.

O que aconteceu

Família de Juliana alegou "dúvidas na certidão de óbito emitida pela Embaixada do Brasil em Jacarta" para pedir novo exame. Eles dizem que não há clareza sobre o momento da morte da jovem, que só foi resgatada quatro dias após cair.

Decisão sobre nova autópsia foi tomada ontem após audiência entre a Advocacia-Geral a União, a Defensoria Pública da União e o governo do Rio. O exame será realizado no IML Afrânio Peixoto, na capital fluminense.

Corpo de Juliana chegou ontem à noite no Rio de Janeiro. O governo estadual foi o responsável por levar os restos mortais do aeroporto do Galeão até o IML.

O voo da Emirates Airlines que trouxe o corpo da Indonésia chegou pouco depois das 17h no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo. Na sequência, os restos mortais foram encaminhados para a capital fluminense. A FAB foi responsável pelo translado no Brasil.

Traslado da Indonésia para o Brasil foi pago pela prefeitura de Niterói e custou R$ 55 mil. A cidade onde Juliana nasceu homenageou a jovem dando o nome dela um mirante e a uma trilha na Praia do Sossego.

Primeira autópsia

Juliana sofreu um "trauma torácico grave" após cair pela segunda vez na encosta do monte Rinjani, segundo legista indonésio. Membros superiores, inferiores e costas da brasileira foram áreas mais machucadas e ela teve órgãos internos respiratórios comprometidos por fraturas causadas pelo impacto da queda, na análise estrangeira, afirmou Ida Bagus Putu Alit. De acordo com o legista, além de hemorragia interna, brasileira tinha ferimentos na cabeça, fraturas na coluna vertebral, nas coxas e outras escoriações pelo corpo.

Perícia da Indonésia descartou hipotermia como causa da morte. O legista alegou que a falta de sinais clássicos, como necrose nas extremidades do corpo, permite "afirmar com segurança" que a jovem não morreu devido ao frio. A temperatura era próxima de 0 ºC à noite. Juliana usava apenas calça e blusa, sem equipamentos próprios, o que levou muitas pessoas a questionarem se ela sobreviveria às condições climáticas.

A brasileira ficou quatro dias ferida até morrer, segundo a autópsia. "De acordo com meus cálculos, a vítima morreu na quarta-feira, 25 de junho, entre 1h e 13h [14h do dia 24 e 2h do dia 25, no horário de Brasília]", disse Ida Bagus Putu Alit, do hospital Bali Mandar, à BBC News.

Juliana morreu entre 50 minutos e 12h50 antes do resgate. O corpo dela foi recuperado depois de sete horas de trabalho de socorristas e voluntários. Ele começou a ser retirado por volta das 13h50 do dia 25 [2h do dia 25, no horário de Brasília], sendo içado em uma maca e levado para uma base do parque.

Morte foi confirmada após 4 dias de tentativa de resgate. "Com imensa tristeza, informamos que ela não resistiu", afirmou a família. Poucas horas antes, o Ministério do Turismo daquele país publicou que ela estava em "estado terminal", segundo avaliação das equipes de busca.

Parte do trajeto foi filmado por montanhista que ajudou no resgate. Quatro socorristas ficaram acampados a 600 metros de profundidade, junto ao corpo, e outros três, que serviram de apoio, a 400 metros.