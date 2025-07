De Curitiba a Oslo: cidades mostram como resistir à mudança do clima

Após anos de dificuldade com energia elétrica, os moradores da comunidade do Bonete instalaram placas solares Imagem: Moacyr Lopes Junior/Folhapress

Uma história do litoral sul de São Paulo deixa uma boa lição. Em Ilhabela, a comunidade do Bonete (com acesso reduzido por terra ao restante do município) ganhou ampla instalação de energia apenas em 2016, como parte do Programa Nacional de Universalização do Acesso e Uso da Energia Elétrica - Luz para Todos. O ganho sustentável, no entanto, está na energia solar, por meio de placas fotovoltaicas instaladas nos 180 imóveis da comunidade à época.

Antes da instalação, a comunidade era abastecida por uma pequena hidrelétrica que funcionava com água de rio e cachoeiras locais, e um gerador a diesel. Nascido no Bonete, o pescador Marcelo Bonete diz que a instalação melhorou a vida de toda a comunidade.

"Antigamente, quando chovia bastante, a cachoeira enchia e as turbinas paravam porque os entulhos e a sujeira poderiam quebrá-las. Agora ficou muito melhor porque nós não temos mais queda de energia. Quando não tinham as placas, a gente tinha que desligar a geladeira, pegar gelo da cidade pra armazenar comida. E isso durava até 3 dias. E se o gerador queimasse, podia demorar até uma semana para que ele fosse consertado. Com as placas solares, a gente não tem mais essa preocupação", conta.