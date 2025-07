Caso Juliana: Tempo e 1ª autópsia dificultam nova perícia, diz defensora

O tempo e a primeira autópsia feita no corpo de Juliana Marins, brasileira que caiu e morreu durante trilha na Indonésia, dificultam os trabalhos da realização de uma nova perícia no Brasil, disse hoje a defensora pública Taísa Bittencourt no UOL News, do Canal UOL.

Tanto a questão do tempo quanto a questão dos fatores em que Juliana foi submetida influem na conservação do corpo. Taísa Bittencourt, defensora pública federal e defensora regional dos direitos humanos

O corpo de Juliana foi liberado para a família na manhã de hoje após passar por necropsia no Instituto Médico Legal do Rio de Janeiro. O exame durou pouco mais de duas horas, e o resultado deve sair em até sete dias. Segundo a Polícia Civil, dois peritos legistas fizeram a perícia acompanhados de um perito médico da Polícia Federal e de um assistente técnico representante da família.

A brasileira já havia passado por uma autópsia na Indonésia, onde ocorreu o acidente, na semana passada. Ela teria sofrido um "trauma torácico grave" após cair pela segunda vez na encosta do monte Rinjani, segundo legista indonésio. A família então solicitou à Justiça do Brasil que fosse feita uma nova perícia assim que o corpo da jovem chegasse ao País, o que foi autorizado.

Ao Canal UOL, a defensora que atua no caso explicou as dificuldades que os peritos brasileiros teriam pela frente.

O tempo atua de forma desfavorável porque a decomposição natural vai acontecendo. E também o fato de ela já ter sido submetida a uma perícia, a primeira autópsia, isso também afeta um pouco as condições do material.

Como o perito legista nos explicou, quando há hemorragia, no momento que se abre o corpo, essa hemorragia, o sangue que estava representado, sai e isso já modifica um pouco a situação em que ela foi encontrada pelos peritos, que fizeram a primeira perícia. Então, é um trabalho realmente bastante difícil para esses peritos [aqui no Brasil] determinarem a causa da morte.

Mas a gente acredita que, com muito profissionalismo e seriedade, eles vão conseguir fazer um laudo que vai de alguma forma ajudar a família a esclarecer a morte, as circunstâncias que envolvem a data efetiva em que Juliana veio a óbito. Taísa Bittencourt, defensora pública federal e defensora regional dos direitos humanos

