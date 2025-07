Carla Araújo: Marina Silva mostra que não abaixará a cabeça e não tem medo

Após ser atacada com e se tornar alvo de machismo ao participar de uma sessão na Câmara, a ministra Marina Silva mostra que não vai abaixar a cabeça e não tem medo de discussões com outros deputados, afirmou a colunista Carla Araújo no UOL News, do Canal UOL.

Acho evidentemente mais uma vez lamentável. A ministra é muito corajosa, porque ela já, há um pouco mais de um mês, sofreu esse ataque. Mas ela foi preparada sabendo que é uma comissão de agricultura que vai contrapor as ações do meio ambiente. Ela sabia que ela ia [ser atacada], mas ela não estava abaixando a cabeça.

E aí vem uma questão de tentar olhar algo de positivo numa coisa bizarra. De fato, a ministra quando é atacada, e isso também é muito triste, algo nela cresce um pouco mais politicamente nesse sentido, porque ela está mostrando mais uma vez que ela não vai abaixar a cabeça, que ela não tem medo de quem vai xingar, de quem vai intimidar.

Carla Araújo, colunista do UOL

Esta foi a segunda vez em que Marina Silva foi alvo de machismo. No último mês de maio após ser atacada, a ministra deixou a audiência pública no Senado após discussões com parlamentares da oposição.

Desta vez, a sessão foi menos conturbada do que a no Senado, mas nem por isso a paz imperou o tempo todo. A ministra defendia sua gestão de forma veemente quando o deputado Cabo Gilberto pediu calma. Ela ficou contrariada e reclamou de machismo.

Carla Araújo destacou que esses agressores políticos precisam ser expostos, por mais que eles precisem dessa visibilidade, mas afirmou que é preciso haver punição para os deputados.

Esses homens agressores e essa ala da política são de fato perversos e não têm nenhum bom senso. A gente ao mesmo tempo que tem que expor e retratar isso, a gente acaba caindo na arapuca deles de dar palco e de dar palanque, de dar visibilidade para eles, que como políticos precisam disso. Então é um equilíbrio muito difícil para a gente encontrar em situações como essa.

É preciso ter punição. Só que o Congresso como está hoje, a gente não vê punição para nada. Precisa de uma punição para parar, os deputados não podem achar que estão ali, que tem o direito de falar o que quiser e me agredir uma ministra de Estado mais de uma vez.

Carla Araújo, colunista do UOL

