Brasileiro é preso nos EUA por vender green cards falsos

Do UOL, em São Paulo

Liene Tavares de Barros Jr., um brasileiro de 40 anos, foi preso nos EUA por vender green cards e cartões de seguro social falsos.

A Justiça de Boston o condenou a cinco meses de prisão e mais dois de liberdade condicional supervisionada. Ele vivia ilegalmente em Woburn, Massachusetts.

O que aconteceu

Ele foi pego por um policial a paisana. Segundo o Departamento de Justiça de Massachusetts, Liene foi condenado em Boston por vender, em outubro de 2024, um green card e um cartão de seguro social por US$ 250 a um agente da Homeland Security Investigations —órgão americano que fiscaliza esse tipo de crime. O mesmo agente disse que, em dezembro, comprou do brasileiro mais dois green cards e dois cartões de seguro falsos por US$ 500.

Foi condenado a cinco meses de prisão e mais dois anos de liberdade condicional. Ele foi preso em março deste ano e, segundo o tribunal, assumiu a culpa no dia 8 de maio. Além das acusações pelos documentos falsos, Liene também respondeu por ter voltado ilegalmente ao país após ter sido deportado em 2010, e agora está sujeito a nova deportação depois do cumprimento da pena.

Pena máxima pelos crimes é de 15 anos. Apesar da condenação de cinco meses de cadeia, Liene estava sujeito a uma pena de até 15 anos de prisão pela transferência ilegal de documentos e mais dois de liberdade supervisionada, além do pagamento de uma multa de até US$ 250 mil. Pela reentrada nos EUA após deportação, a condenação máxima aplicada pela Justiça americana é de dois anos de reclusão, um de liberdade supervisionada e multa de até US$ 250 mil.

Itamaraty não comentou o caso. Procurado, o Ministério das Relações Exteriores não atendeu à solicitação do UOL. A identidade do brasileiro não foi confirmada, não foi comentada a situação dele e nem dito se Liene possui defesa.