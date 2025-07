Brasil bate recorde na produção de petróleo e gás natural em maio, afirma ANP

O Brasil bateu recorde de produção de petróleo e gás natural em maio, atingindo 4,763 milhões de barris de óleo equivalente por dia (boed), uma alta de 1,5% em relação ao mês anterior. Já a Petrobras teve recuo de 0,6% na produção na mesma comparação, fechando o quinto mês do ano com média de 2,905 boed, informou a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) nesta quarta-feira, 2.

Somando todas as empresas atuantes no setor, a produção de petróleo no País ficou em 3,679 milhões de barris por dia (bpd) em maio, e a de gás natural atingiu 172,3 milhões de metros cúbicos por dia. A Petrobras foi responsável por produzir 2,214 milhões de bpd de petróleo e 109,7 milhões de m3/d de gás natural.

A Shell é a segunda maior produtora nacional, com 530 mil boed, sendo 399,9 mil bpd e 20,7 milhões de m3/d.

A produção do pré-sal também foi recorde, em 3,803 milhões de boed, aumento de 1,8% em relação ao mês anterior e de 14,8% se comparado a maio de 2024.

A produção do pré-sal, que ocorreu por meio de 163 poços, correspondeu, no mês, a 79,8% do total nacional. Separadamente, a produção de petróleo foi de 2,943 milhões de bpd e a de gás natural, de 136,75 milhões de m3/d.