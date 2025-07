Bombeiros gregos combatem incêndio florestal na ilha de Creta

ATENAS (Reuters) - Bombeiros gregos combatiam nesta quarta-feira um incêndio que se alastrou pelo popular destino de férias de Creta, queimando áreas florestais, ameaçando casas e provocando a retirada de moradores e turistas de pelo menos quatro vilarejos na ilha.

Pelo menos 155 bombeiros, auxiliados por 38 motores e caminhões de água, combatiam as chamas no município de Ierapetra, na costa sudeste da maior ilha do país, informou o serviço de bombeiros grego.

O incêndio, que eclodiu à tarde, foi atacado por ventos fortes que dificultavam os esforços de combate ao fogo e reacendiam suas frentes. Mais reforços estavam a caminho vindos de Atenas, de barco e de avião, informou o corpo de bombeiros.

"É um incêndio muito difícil e ainda está em andamento", disse um oficial do corpo de bombeiros à Reuters, sob condição de anonimato, atribuindo a dificuldade da operação aos ventos fortes e ao tipo de terreno.

As estações de TV locais informaram que algumas casas foram danificadas. Até o momento, não houve relatos de feridos. As autoridades haviam ordenado anteriormente a retirada em Achlia e de mais três vilarejos na área mais ampla. Cerca de 3.000 pessoas, que haviam deixado os vilarejos, foram levadas para abrigos temporários, informaram as autoridades locais.

A Grécia, situada no extremo sul da Europa, é frequentemente atingida por incêndios florestais durante seus verões quentes e secos, mas as autoridades têm culpado as rápidas mudanças climáticas por alimentar incêndios mais destrutivos nos últimos anos.

Na noite deste quarta-feira, os bombeiros gregos também estavam tentando domar um incêndio florestal na ilha de Kythira e outro incêndio na região norte de Chalkidiki, que se alastrava sem controle.

(Reportagem de Renee Maltezou)