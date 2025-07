'Me deem 50% do Congresso': por que Bolsonaro adotou nova pauta em protesto

Em cima do trio na avenida Paulista, Jair Bolsonaro (PL) pediu aos seus apoiadores no último domingo que elejam 50% da Câmara dos Deputados e do Senado em 2026. Para especialistas consultados pelo UOL, o pedido faz parte de uma estratégia para avançar pautas consideradas prioritárias e aponta até mesmo para um possível enfraquecimento das instituições.

O que aconteceu

Com a maioria do Congresso, bolsonarismo pode conseguir avançar com projeto da anistia e pedido de impeachment de ministros do STF. O ex-presidente e seu grupo político têm enfrentado dificuldade para emplacar o projeto que prevê perdão aos participantes dos atos antidemocráticos de 8 de Janeiro, por exemplo. A pauta não é bem vista por parte da sociedade e não ganhou tração entre os parlamentares. Com aliados fiéis eleitos, Bolsonaro conseguiria alcançar o sucesso em temas como esse.

Cientistas políticos ressaltam que discurso de Bolsonaro também acende alerta para possível ruptura das instituições. "Parte das autocracias que a gente vê mundo a fora —como Hungria, El Salvador e até mesmo na Venezuela— o que os presidentes da República têm feito, muitas vezes, é mudar as instituições por dentro para ter um apoio e assim se proteger sobre tudo", analisa Marco Teixeira, doutor em gestão e políticas públicas pela FGV.

Há políticos que enxergam um possível enfrentamento com o STF por meio do Congresso, afirma professor do Insper. "A gente sabe que a direita e a extrema direita apostam fortemente numa mudança de perfil do Senado para conseguir esgrimir essa estratégia de enfrentamento com o judiciário", diz Leandro Consentino, professor de ciência política.

Congresso sempre foi importante, mas ganhou força após controle maior do orçamento. É quase um consenso entre cientistas políticos que a partir de 2015, com a aprovação do "orçamento impositivo", quando o governo federal passou a ser obrigado a liberar recursos das emendas aos parlamentares, o Congresso conquistou mais poder. Nas palavras de Bolsonaro, com a maioria do Congresso, ele "nem precisa ser presidente".

Para Lara Mesquita, professora na FGV, o Legislativo passa a ter domínio ainda maior em 2021, quando esse montante começou a crescer. "O Legislativo está sinalizando que ele quer mais do que empatar [seu orçamento] com o Executivo, ele quer ter um controle de mais da metade da verba", afirma a cientista política. Para a doutora em ciência política, não é apenas a obrigatoriedade do pagamento das emendas que tira o poder do governo federal, mas o aumento no volume dessas emendas.

Renovação de dois terços do Senado é vista como ponto-chave para lideranças políticas. Os cientistas políticos também ressaltam sobre o momento eleitoral em que partidos poderão lançar candidatos para 54 cadeiras no Senado. Para aprovar o impeachment de algum ministro do Supremo, por exemplo, o bolsonarismo precisa de 54 votos a favor —isso significa ter que conquistar 39 das novas vagas, conforme mostrou reportagem da Folha de S.Paulo.

Apoio do centrão é considerado quase como essencial por especialistas. Para Consentino, o ex-presidente pode ainda depender de acordos com esse grupo político que, segundo o cientista político, "está mais interessado em recursos do que de fato em erosão democrática".

Nas redes sociais, Bolsonaro disse que o objetivo de ter a maioria no Congresso é "ampliar a representação de uma maioria silenciosa". Segundo o ex-presidente, esse grupo tem sido "sistematicamente excluído dos espaços institucionais". Bolsonaro negou qualquer "atuação fora dos marcos legais e democráticos".

Uma coisa é imaginar o discurso dentro do ambiente democrático, porque governar democraticamente é negociar e formar maioria dessa forma. Agora, quando você quer ter essa maioria para fazer mudanças que enfraquecem as instituições, isso é um risco para a própria democracia e demonstra uma intenção que, se não é golpista do ponto de vista de de 8 de janeiro, e ao mesmo tempo, golpista do ponto de vista de ruptura institucional.

Marco Teixeira, cientista político